Cuando pones música desde USB o SD la opción por defecto es "Repite la primera canción para que suene indefinidamente". Esto es un engorro, sobre todo si se te olvida que cada vez que lo enciendes tienes que quitar una configuración molesta para no oir siempre la misma canción. En contacto con el Servicio técnico la respuesta es: "Es que me temo, que no se puede cambiar esa función, viene programada." Así que tengo que quedarme con un aparato que es increible que pueda ser tan desagradable de usar cuando es un buen electrodoméstico. ¿A que retorcido ingeniero se le ha ocurrido la brillante idea? ¿Y a que Jefe de Ingeniero le ha parecido bien?