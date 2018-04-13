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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

AT10/00

3.8
| (4) Críticas
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Desfrute da audição de música no compacto altifalante portátil tudo em um da Philips. Basta escolher a sua fonte de música, desde transmissão sem fios Bluetooth, rádio FM, entrada de áudio, USB pu um cartão SD! Uma bateria recarregável incorporada significa que tem música em todos os locais de sua casa
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Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Sintonizador de FM para desfrutar de rádio

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USB Directo e ranhura para cartões SD para reprodução de música em MP3

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Críticas

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3.8

de 5

4

Críticas

3
2

13/04/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!

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03/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super Mini :-)

Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |

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28/03/2015

Suisse

Suisse

Petite pratique

Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.

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