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Descontinuado
AT10/00
Bluetooth®
USB Directo
SD
Sintonizador FM digital
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
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Críticas
Piepo1962
13/04/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!
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Esta avaliação foi feita para AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
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Susisorglos
03/07/2015
Deutschland
Super Mini :-)
Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |
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Didier1217
28/03/2015
Suisse
Petite pratique
Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.
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Esta avaliação foi feita para AT10 enceinte portable sans fil
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