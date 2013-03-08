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Descontinuado
AW1000/10
Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.
Com conexão ao seu sistema Hi-Fi, a ligação Hi-Fi sem fios Philips Fidelio reproduz a sua colecção de música completa em nuvem e estações de rádio na Internet na sua sala de estar. Utilize o seu dispositivo portátil Android ou Apple para pesquisar e reproduzir.
Transformar Hi-Fi num sistema sem fios
Saída digital e entrada/saída analógica
Obter uma subscrição para serviços de música online é uma das melhores formas de conseguir aceder a uma grande variedade de música, incluindo os últimos lançamentos. Também pode aceder a música a qualquer altura e em qualquer lugar, desde que tenha uma ligação à Internet. Com o sistema Hi-Fi sem fios Philips, nem sequer precisa de ligar o computador para desfrutar de serviços de música online.
Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play
3.3
de 5
53
Críticas
DaddyCool
08/03/2013
France
Comprador verificado
Pratique et fonctionel
Un bon element complementaire pour mettre a niveau a moindre frais son installation audio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AW1000 Lien hi-fi sans fil A1
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Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
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Esta avaliação foi feita para AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
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rob53
03/05/2014
Nederland
werkt uitstekend
via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.
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Esta avaliação foi feita para AW1000 A1 draadloze HiFi-link
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