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Descontinuado

Ligação Hi-Fi sem fios A1

AW1000/10

3.3

| (53) Críticas

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Com conexão ao seu sistema Hi-Fi, a ligação Hi-Fi sem fios Philips Fidelio reproduz a sua colecção de música completa em nuvem e estações de rádio na Internet na sua sala de estar. Utilize o seu dispositivo portátil Android ou Apple para pesquisar e reproduzir.

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Desfrute de inúmeros serviços de música online

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Obter uma subscrição para serviços de música online é uma das melhores formas de conseguir aceder a uma grande variedade de música, incluindo os últimos lançamentos. Também pode aceder a música a qualquer altura e em qualquer lugar, desde que tenha uma ligação à Internet. Com o sistema Hi-Fi sem fios Philips, nem sequer precisa de ligar o computador para desfrutar de serviços de música online.

Comodidade máxima graças à configuração simples

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Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

53

Críticas

08/03/2013

France

France

Comprador verificado

Pratique et fonctionel

Un bon element complementaire pour mettre a niveau a moindre frais son installation audio

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Esta avaliação foi feita para AW1000 Lien hi-fi sans fil A1

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07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

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Esta avaliação foi feita para AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

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03/05/2014

Nederland

Nederland

werkt uitstekend

via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.

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Esta avaliação foi feita para AW1000 A1 draadloze HiFi-link

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