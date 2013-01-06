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Descontinuado
AW9000/10
Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.
Ouça toda a sua música sem fios e em alta fidelidade com os altifalantes Hi-Fi sem fios Philips Fidelio. Transmita áudio sem esforço com 6 diafragmas Hi-Fi para obter um som poderoso e a melhor simulação estéreo.
Som estéreo de alta fidelidade
100W, 6 diafragmas Hi-Fi
Entrada digital e analógica
Entradas áudio digitais e analógicas para um leque de opções, juntamente com uma opção para transmissão sem fios. Ligue um televisor, leitor Blu-ray, consola de jogos ou outro leitor multimédia e desfrute destes no som de alta fidelidade dos seus altifalantes Philips
Qualquer pessoa pode configurar os altifalantes Fidelio Hi-Fi sem fios – não precisa de ser técnico de som para conseguir um som espantoso em apenas 5 minutos. Queremos que comece a desfrutar dos seus altifalantes Fidelio o mais rapidamente possível, por isso esforçámo-nos arduamente para assegurar que conseguirá configurá-lo em apenas alguns passos. Receberá ainda orientações úteis e claras do sistema do Fidelio.
O altifalante dispõe de diafragmas Hi-Fi de nível profissional com um ângulo especial, concebido para proporcionar o ambiente sonoro mais extenso e envolvente possível. O posicionamento dos diafragmas oferece uma qualidade de som dinâmico incomparável, independentemente do local da divisão onde se encontra. O design exclusivo também permite que os altifalantes se integrem discretamente na sua decoração interior.
3.0
de 5
90
Críticas
Harleyplace
06/01/2013
United Kingdom
Sounds great
Fills A big room, sounds as good any I have heard.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
yobu
12/02/2021
Deutschland
Klassiker mit gutem Klang*
Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)
Pontos positivos
Kann sehr gut klingen
Pontos negativos
Bekannte App Defizite
Esta avaliação foi feita para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
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Hank123
04/03/2017
Deutschland
Super klang,
Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Sim, recomendo este produto
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