ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal

Descontinuado

Altifalantes Hi-Fi sem fios A9

AW9000/10

3

| (90) Críticas

Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.

Ouça toda a sua música sem fios e em alta fidelidade com os altifalantes Hi-Fi sem fios Philips Fidelio. Transmita áudio sem esforço com 6 diafragmas Hi-Fi para obter um som poderoso e a melhor simulação estéreo.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Toda a sua música em alta fidelidade. Sem fios.

  • Som estéreo de alta fidelidade

  • 100W, 6 diafragmas Hi-Fi

  • Entrada digital e analógica

Entradas digitais e analógicas para flexibilidade extra

Entradas digitais e analógicas para flexibilidade extra

Entradas áudio digitais e analógicas para um leque de opções, juntamente com uma opção para transmissão sem fios. Ligue um televisor, leitor Blu-ray, consola de jogos ou outro leitor multimédia e desfrute destes no som de alta fidelidade dos seus altifalantes Philips

Configuração rápida e fácil

Qualquer pessoa pode configurar os altifalantes Fidelio Hi-Fi sem fios – não precisa de ser técnico de som para conseguir um som espantoso em apenas 5 minutos. Queremos que comece a desfrutar dos seus altifalantes Fidelio o mais rapidamente possível, por isso esforçámo-nos arduamente para assegurar que conseguirá configurá-lo em apenas alguns passos. Receberá ainda orientações úteis e claras do sistema do Fidelio.

Altifalante de ângulo para som estéreo mais amplo

Altifalante de ângulo para som estéreo mais amplo

O altifalante dispõe de diafragmas Hi-Fi de nível profissional com um ângulo especial, concebido para proporcionar o ambiente sonoro mais extenso e envolvente possível. O posicionamento dos diafragmas oferece uma qualidade de som dinâmico incomparável, independentemente do local da divisão onde se encontra. O design exclusivo também permite que os altifalantes se integrem discretamente na sua decoração interior.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

90

Críticas

06/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Sounds great

Fills A big room, sounds as good any I have heard.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers

12/02/2021

Deutschland

Deutschland

Klassiker mit gutem Klang*

Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)

Pontos positivos

Kann sehr gut klingen

Pontos negativos

Bekannte App Defizite

Esta avaliação foi feita para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

Esta avaliação foi feita para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

04/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super klang,

Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.