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Descontinuado
AZ1027/12
Aprecie a música onde quer que vá
Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.
CD
Cassete
A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.
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A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.
3.1
de 5
7
Críticas
Blaastoeter
09/10/2011
Nederland
Voldoet aan al mijn wensen
U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????
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MrMcbutterpants
24/07/2012
United Kingdom
Great value!
Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.
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Vincenzoff
07/09/2012
Italia
Questo prodotto è molto soddisfacente
Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".
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