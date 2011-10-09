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Descontinuado

Leitor de CD

AZ1027/12

3.1

| (7) Críticas

Aprecie a música onde quer que vá

Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

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Aprecie a música onde quer que vá

  • CD

  • Cassete

Reproduz CD, CD-R e CD-RW

Reproduz CD, CD-R e CD-RW

A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.

Leitor de cassetes com paragem automática

Leitor de cassetes com paragem automática

0

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.1

de 5

7

Críticas

2

09/10/2011

Nederland

Nederland

Voldoet aan al mijn wensen

U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????

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Esta avaliação foi feita para AZ1027 CD-soundmachine

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value!

Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.

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07/09/2012

Italia

Italia

Questo prodotto è molto soddisfacente

Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".

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