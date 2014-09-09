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Descontinuado

Leitor de CD

AZ105S/12

3.8

| (4) Críticas

Programe a sua música preferida

Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

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Reproduz CD, CD-R e CD-RW

Reproduz CD, CD-R e CD-RW

A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.

Sintonizador de FM para desfrutar de rádio

0

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

4

Críticas

4
1

09/09/2014

Deutschland

Deutschland

Preisleistung TOP!

Ich habe den CD Player/Radio für meinen Sohn gekauft und bin von der Qualität begeistert. Der Sound ist toll und die Bedienung einfach. Ich kann das Produkt nur weiterempfehlen!!!

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Esta avaliação foi feita para AZ105S CD-Soundmachine

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16/06/2013

Nederland

Nederland

Makkelijk in gebruik

De radio is zeer prettig in gebruik ook mijn dochter (7jaar) kan er goed mee overweg de radio wordt gebruikt op haar kamer

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27/10/2014

Italia

Italia

Prodotto di buona funzionalità

Prodotto dalla buona funzionalità e semplicità. Audio non estremamente forte e chiaro comunque di buona qualità. Comandi facili e intuitivi.

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