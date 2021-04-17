Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
AZ127/12
CD
cassete
A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.
0
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
3.5
de 5
17
Críticas
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Comprador verificado
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Pontos positivos
works very well
Pontos negativos
nothing to report
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 CD Soundmachine
Louisinette
06/11/2024
France
Comprador verificado
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Pontos positivos
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Pontos negativos
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 Lecteur de CD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ127 Lecteur de CD