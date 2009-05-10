Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
AZ1627/12
Aprecie a música onde quer que vá
Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores? Ligue o leitor de CD da Philips à tomada USB Directo e desfrute da sua música digital favorita através dos potentes altifalantes - a qualquer altura, em qualquer lugar.
USB
Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas