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Descontinuado

Leitor de CD

AZ1627/12

Aprecie a música onde quer que vá

Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores? Ligue o leitor de CD da Philips à tomada USB Directo e desfrute da sua música digital favorita através dos potentes altifalantes - a qualquer altura, em qualquer lugar.

Ver todos os benefícios

Aprecie a música onde quer que vá

  • USB

Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Especificações técnicas

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