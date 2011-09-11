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Descontinuado

Leitor de CD

AZ1834/12

3.8

| (22) Críticas | 86% recomendam este produto

Aprecie a música onde quer que vá

O design elegante e portátil do AZ1834 permite-lhe desfrutar das suas colecções de música MP3/WMA guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores.

Ver todos os benefícios

Aprecie a música onde quer que vá

  • USB

Altifalantes de alcance total para som envolvente e dinâmico

Altifalantes de alcance total para som envolvente e dinâmico

Os altifalantes estéreo compactos fornecem qualidade de som de alcance total e permitem-lhe ouvir música livremente. Desfrute da música a qualquer altura, em qualquer lugar, com os altifalantes estéreo incorporados que lhe proporcionam a comodidade e o entretenimento da reprodução musical.

Entrada de linha para reprodução da sua música portátil

A entrada de linha para MP3 permite a reprodução directa de conteúdos MP3 através do seu sistema de áudio. Basta ligar um leitor portátil de MP3 ao sistema de áudio através da entrada de linha incorporada e desfrutar de uma qualidade de som assombrosa, enquanto ouve as suas canções preferidas no leitor portátil de MP3.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

22

Críticas

86%

recomendam este produto

1

11/09/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1834 CD Soundmachine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1834 CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1834 Lecteur de CD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1834 Lecteur de CD

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1834 Stereo CD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1834 Stereo CD

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