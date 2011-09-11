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Descontinuado
Aprecie a música onde quer que vá
O design elegante e portátil do AZ1834 permite-lhe desfrutar das suas colecções de música MP3/WMA guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores.
USB
Os altifalantes estéreo compactos fornecem qualidade de som de alcance total e permitem-lhe ouvir música livremente. Desfrute da música a qualquer altura, em qualquer lugar, com os altifalantes estéreo incorporados que lhe proporcionam a comodidade e o entretenimento da reprodução musical.
A entrada de linha para MP3 permite a reprodução directa de conteúdos MP3 através do seu sistema de áudio. Basta ligar um leitor portátil de MP3 ao sistema de áudio através da entrada de linha incorporada e desfrutar de uma qualidade de som assombrosa, enquanto ouve as suas canções preferidas no leitor portátil de MP3.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
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3.8
de 5
22
Críticas
86%
recomendam este produto
11/09/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1834 CD Soundmachine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1834 CD Soundmachine
justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1834 Lecteur de CD
Sim, recomendo este produto
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Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1834 Stereo CD
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