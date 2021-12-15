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Descontinuado
AZ1837/12
Desfrute da sua música em qualquer lugar
Design moderno prático, desfrute de música de diferentes fontes, como USB Directo, CD de MP3, rádio.
Design moderno
USB
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
3.1
de 5
7
Críticas
Grank
15/12/2021
Italia
Utilissimo e comodo
Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1837 Stereo CD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1837 Stereo CD
Senderista
17/12/2013
España
Ligero y buena acústica.
Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1837 CD Soundmachine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1837 CD Soundmachine
champs
15/07/2012
France
Très bon produit, facile d'utilisation
Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1837 Lecteur de CD
Sim, recomendo este produto
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