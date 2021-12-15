ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto

Descontinuado

Leitor de CD

AZ1837/12

3.1

| (7) Críticas

Desfrute da sua música em qualquer lugar

Design moderno prático, desfrute de música de diferentes fontes, como USB Directo, CD de MP3, rádio.

Ver todos os benefícios

Desfrute da sua música em qualquer lugar

  • Design moderno

  • USB

Desfrute de música MP3/WMA a partir das suas unidades USB portáteis

Desfrute de música MP3/WMA a partir das suas unidades USB portáteis

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.1

de 5

7

Críticas

3

15/12/2021

Italia

Italia

Utilissimo e comodo

Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1837 Stereo CD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1837 Stereo CD

17/12/2013

España

España

Ligero y buena acústica.

Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1837 CD Soundmachine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1837 CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

Très bon produit, facile d'utilisation

Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1837 Lecteur de CD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ1837 Lecteur de CD

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis