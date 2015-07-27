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Descontinuado
AZ1/12
REPRODUZIR . ALTO. EM QUALQUER LUGAR
O Philips AZ1 emite músicas potentes de rádio, iPhones/iPads/iPods, CD e qualquer dispositivo Bluetooth. Com emparelhamento de um só toque por NFC, a transmissão de música sem fios via Bluetooth nunca foi tão fácil. Ligue um microfone ou uma guitarra para desfrutar de uma jam session.
Bluetooth
Para iPod, iPhone e iPad
CD
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos através deste altifalante via ligação sem fios.
Basta encaixar a alça de transporte, colocá-la sobre o seu ombro e sair. O AZ1 também tem o tamanho perfeito para levar consigo na cabina de um avião e poder apresentar o seu espectáculo no estrangeiro. O seu design robusto é suficientemente resistente para sobreviver a festa após festa, no interior ou ao ar livre, e os controlos podem ser voltados para dentro para estarem protegidos quando transporta o sistema.
3.8
de 5
5
Críticas
kinghauler
27/07/2015
Suisse
Très bon rapport qualité prix
Très bonne réserve de puissance et bonnes basses, pas encore testé avec les piles ou accus rechargables pour l' autonomie a voir. Produit à recommander
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1 Lecteur de CD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1 Lecteur de CD
Bassfan12
19/08/2014
Suisse
Viele,gute Funktionen
Bassfunktion,Lautsprecher,Radioempfang,CD-Player und buetooth ist herforragend
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1 CD-Soundmachine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1 CD-Soundmachine
FraGe
18/07/2014
Deutschland
Satter Sound in coolem Design
Auf der Suche nach einer guten Soundstation mit Bluetooth bin ich auf die Philips AZ1 gestossen. Obwohl Philips nicht mehr alle Produkte der Marke "Philips" selber produziert, wird von den Niederländern sehr großer Wert auf Design, Qualität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis gelegt. Darum kaufe ich auch so gerne Geräte mit dem Philips-Logo. Die AZ1 Soundmachine bietet an Ausstattung mehr als ich tatsächlich benötige: • 40 W Leistung • Mikrofon- und Gitarreneingang (brauche ich nicht) • Bluetooth und NFC (NFC benötige ich auch nicht) • CD, MP3-CD • UKW-Radio • USB-Dockingstation für Wiedergabe/Laden Nach dem Auspacken und Anschliessen erfolgte eine Auto-Installation der FM-Radiosender. Erfreut war ich über den sehr guten Radioempfang. Im Gegensatz zu meinem vorhandenen UKW-Radio (eines anderen Herstellers) kann ich mit dem AZ1 störungsfrei Radio hören. Es verfügt über RDS mit Titelanzeige bei den kompatiblen Sendern. Auch ohne Equilizer-Anpassung liefert das AZ1 einen satten Sound und ist aufgrund seines 40-Watt-Verstärkes für größere Räume und zur Partybeschallung perfekt. Wird eine neue CD eingelegt, startet automatisch die Wiedergabe. Die Steuerung erfolgt über die Tasten an der Geräteoberseite. Der Hauptverwendungszweck ist bei mir allerdings die Wiedergabe von Musik mittels Bluetooth-Anbindung, die einfach per NFC erfolgen kann oder die über die altbekannte Koppelung durchgeführt wird. Nun zum Gehäuse: Kritisch für mich ist immer die schicke Klavierlack-Optik. Fingerabdrücke auf der schwarzen Oberfläche lassen sich leider nicht vermeiden. Für mich ist dies nicht so toll und beim häufigen Transport wohl auch eher nachteilig. Cooles Gimmick für mich: auf der Oberseite befindet sich eine Vertiefung in der sich die Antenne befindet. Hier kann man bei ausgeklappter Antenne ein Tablet oder Smartphone ablegen. Durch den integrierten USB-Anschluss kann man nicht nur Musik abspielen sondern auch ein mobiles Gerät aufladen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1 CD-Soundmachine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ1 CD-Soundmachine