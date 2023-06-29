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Preto
3 W
Sintonização digital
A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.
A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.
A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.
4.4
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
29/06/2023
Portugal
Comprador verificado
Produto pequeno. Qualidade grande.
Realmente satisfeito em todos os aspectos. Vale o dinheiro
Pontos positivos
Som limpo e sem distorção
Pontos negativos
Falta ligação multimédia USB vs bluetooth
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ215B Leitor de CD
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dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ215B CD Soundmachine
Sim, recomendo este produto
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Ardenstur
07/04/2018
United Kingdom
Very good for price
It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button
Sim, recomendo este produto
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