ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá
  • Aprecie a música onde quer que vá

Descontinuado

Leitor de CD

AZ318B/12

3.6
| (8) Críticas
Aprecie a música onde quer que vá
Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores? Ligue o leitor de CD da Philips à tomada USB Directo e desfrute da sua música digital favorita através dos potentes altifalantes - a qualquer altura, em qualquer lugar.
Ver todos os benefícios

Aprecie a música onde quer que vá

  • Design compacto

  • USB

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Efetue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua coleção de música completa diretamente em colunas superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

20 estações programadas

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

8

Críticas

2

14/10/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Tolles Gerät

hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ318B CD-Soundmachine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ318B CD-Soundmachine

17/03/2018

Nederland

Nederland

Mooi apparaat met mooie klank!

- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ318B CD-soundmachine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ318B CD-soundmachine

17/04/2016

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis- Leistunsverhältnis

Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ318B CD-Soundmachine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ318B CD-Soundmachine

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis