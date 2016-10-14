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Descontinuado
AZ318B/12
Design compacto
USB
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Efetue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua coleção de música completa diretamente em colunas superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.
3.6
de 5
8
Críticas
momi
14/10/2016
Deutschland
Comprador verificado
Tolles Gerät
hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.
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Esta avaliação foi feita para AZ318B CD-Soundmachine
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Iekiekiekie
17/03/2018
Nederland
Mooi apparaat met mooie klank!
- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design
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Wolpet1
17/04/2016
Deutschland
Gutes Preis- Leistunsverhältnis
Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!
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