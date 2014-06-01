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Descontinuado

Leitor de CD

AZ328/12

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Aprecie a música onde quer que vá

Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

Ver todos os benefícios

Aprecie a música onde quer que vá

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Cassete

  • 2 W

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Leitor de cassetes com paragem automática

Leitor de cassetes com paragem automática

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Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

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Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

01/06/2014

France

France

très bon produit

Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....

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Esta avaliação foi feita para AZ328 Lecteur de CD

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30/08/2014

Deutschland

Deutschland

Toller kleiner Allrounder

Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!

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Esta avaliação foi feita para AZ328 CD-Soundmachine

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