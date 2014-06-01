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Descontinuado
Aprecie a música onde quer que vá
Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips compacto e portátil permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções fáceis de utilizar.
CD, CD de MP3, USB, FM
Cassete
2 W
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
0
A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
doudou31820
01/06/2014
France
très bon produit
Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ328 Lecteur de CD
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volker12321
30/08/2014
Deutschland
Toller kleiner Allrounder
Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AZ328 CD-Soundmachine
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