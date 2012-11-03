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Descontinuado

Leitor de CD

AZ382/12

3.9

| (10) Críticas | 90% recomendam este produto

Aprecie a música onde quer que vá

Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores? Ligue o leitor de CD da Philips à tomada USB Directo e desfrute da sua música digital favorita através dos potentes altifalantes - a qualquer altura, em qualquer lugar.

Ver todos os benefícios

Aprecie a música onde quer que vá

  • Design compacto

  • USB

Entrada de linha para reprodução da sua música portátil

A entrada de linha para MP3 permite a reprodução directa de conteúdos MP3 através do seu sistema de áudio. Basta ligar um leitor portátil de MP3 ao sistema de áudio através da entrada de linha incorporada e desfrutar de uma qualidade de som assombrosa, enquanto ouve as suas canções preferidas no leitor portátil de MP3.

Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

10

Críticas

90%

recomendam este produto

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ382 CD-soundmachine

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21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

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29/08/2012

France

France

cette radio fonctionne très bien

Je suis très satisfait de cette radio,le son est bon et le lecteur CD facile à utiliser. Toutefois la recherche des radios n'est pas très performante car difficile à effectuer.

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