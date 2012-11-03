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Descontinuado
Aprecie a música onde quer que vá
Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores? Ligue o leitor de CD da Philips à tomada USB Directo e desfrute da sua música digital favorita através dos potentes altifalantes - a qualquer altura, em qualquer lugar.
Design compacto
USB
A entrada de linha para MP3 permite a reprodução directa de conteúdos MP3 através do seu sistema de áudio. Basta ligar um leitor portátil de MP3 ao sistema de áudio através da entrada de linha incorporada e desfrutar de uma qualidade de som assombrosa, enquanto ouve as suas canções preferidas no leitor portátil de MP3.
Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.9
de 5
10
Críticas
90%
recomendam este produto
Diane
03/11/2012
Nederland
Goede radio met geweldig geluid
DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader
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gvdb23
21/12/2011
Nederland
Radio helemaal goed bevonden door dochter
Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.
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chambord41
29/08/2012
France
cette radio fonctionne très bien
Je suis très satisfait de cette radio,le son est bon et le lecteur CD facile à utiliser. Toutefois la recherche des radios n'est pas très performante car difficile à effectuer.
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