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Descontinuado
AZ3856/12
Sistema de som portátil potente
Desfrute de música digital a partir do seu dispositivo portátil com som poderoso do leitor de CD Philips AZ3856/12 - a qualquer altura, em qualquer lugar. Graças ao USB Directo, aos altifalantes Bass Reflex e à potência total de saída de 2 x 4 W RMS.
8 W
USB e cassete
Sintonização digital
A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
Ligue os seus próprios auscultadores a este dispositivo Philips para uma experiência de audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua música favorita com um som fantástico sem perturbar outras pessoas, se ligar os seus auscultadores a este dispositivo.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.1
de 5
30
Críticas
Bri75
30/10/2011
France
Pratique et complet
Bonne qualité sonore. Beau désign. Télécommande petite et pratique. Lecteur cd, radio, cassettes, usb
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Esta avaliação foi feita para AZ3856 Lecteur de CD
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RuMe
15/10/2012
Deutschland
Wunderbar einfach
Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.
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Esta avaliação foi feita para AZ3856 CD-Soundmachine
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larmailli
11/10/2012
Suisse
content, j'suis content !
content, j'en suis toujours très très content !!!!!
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Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.