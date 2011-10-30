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Descontinuado

Leitor de CD

AZ3856/12

4.1

| (30) Críticas

Sistema de som portátil potente

Desfrute de música digital a partir do seu dispositivo portátil com som poderoso do leitor de CD Philips AZ3856/12 - a qualquer altura, em qualquer lugar. Graças ao USB Directo, aos altifalantes Bass Reflex e à potência total de saída de 2 x 4 W RMS.

Ver todos os benefícios

com potência total de saída de 8 W RMS

Sistema de som portátil potente

  • 8 W

  • USB e cassete

  • Sintonização digital

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal

Ligue os seus próprios auscultadores a este dispositivo Philips para uma experiência de audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua música favorita com um som fantástico sem perturbar outras pessoas, se ligar os seus auscultadores a este dispositivo.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

30

Críticas

30/10/2011

France

France

Pratique et complet

Bonne qualité sonore. Beau désign. Télécommande petite et pratique. Lecteur cd, radio, cassettes, usb

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Esta avaliação foi feita para AZ3856 Lecteur de CD

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15/10/2012

Deutschland

Deutschland

Wunderbar einfach

Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.

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Esta avaliação foi feita para AZ3856 CD-Soundmachine

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11/10/2012

Suisse

Suisse

content, j'suis content !

content, j'en suis toujours très très content !!!!!

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Avisos legais

  1. Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.