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  • Desfrute de música potente sem fios onde quer que esteja
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Descontinuado

Leitor de CD

AZ700T/12

3.7
| (11) Críticas
Desfrute de música potente sem fios onde quer que esteja
O leitor de CD portátil da Philips é um sistema de som potente que pode levar consigo para todo o lado. Este liberta a sua música com conectividade sem fios NFC com um só toque para emparelhamento Bluetooth sem esforço. Ou reproduza as suas músicas guardadas em USB, CD ou CD de MP3.
Ver todos os benefícios

Desfrute de música potente sem fios onde quer que esteja

  • Bluetooth® e NFC

  • USB Directo

  • 12 W

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth

One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

USB Directo para reprodução de música em MP3

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

11

Críticas

3

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Pontos positivos

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Pontos negativos

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

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Esta avaliação foi feita para AZ700T Leitor de CD

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27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AZ700T CD-Soundmachine

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05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Pontos positivos

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Pontos negativos

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Esta avaliação foi feita para AZ700T CD-Soundmachine

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