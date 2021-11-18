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Descontinuado
AZ700T/12
Bluetooth® e NFC
USB Directo
12 W
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.
3.7
de 5
11
Críticas
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Pontos positivos
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Pontos negativos
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
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Esta avaliação foi feita para AZ700T Leitor de CD
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Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
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Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Comprador verificado
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Pontos positivos
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Pontos negativos
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