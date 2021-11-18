Desfrute de música potente sem fios onde quer que esteja

O leitor de CD portátil da Philips é um sistema de som potente que pode levar consigo para todo o lado. Este liberta a sua música com conectividade sem fios NFC com um só toque para emparelhamento Bluetooth sem esforço. Ou reproduza as suas músicas guardadas em USB, CD ou CD de MP3.