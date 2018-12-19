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Descontinuado
Pés totalmente suaves
A Philips Pedi Advanced proporciona-lhe pés suaves do calcanhar até aos dedos. O disco rotativo e o design da pega exclusivos permitem uma fácil, suave e precisa remoção de calos do calcanhar até ao dedos.
Com um rebordo ultra preciso
Disco rotativo
Húmido/seco
Sem cabo e recarregável
O disco rotativo único com rebordo ultrapreciso proporciona-lhe uns pés suaves do calcanhar até aos dedos. O disco rotativo e o rebordo preciso permitem-lhe remover calos de forma precisa, sem esforço e com delicadeza para áreas grandes e menores.
Tratamento suave para a sua pele graças ao mineral natural corindo impregnado no disco.
Design ergonómico galardoado que lhe permite alcançar facilmente os calcanhares e os dedos.
4.3
de 5
45
Críticas
86%
recomendam este produto
Lasahakira
19/12/2018
España
Me encanta
Unos callos de vendimiar fuera con este producto es excelente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies
Sim, recomendo este produto
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Lem74
09/12/2018
España
Suave y eficaz
Es estupenda para dejar los pies como la seda. Además la punta del cabezal ayuda a llegar a todas las partes de pies y dedos. El grano de la lima no es muy grueso así que requiere un uso continuado, pero si no se tienen muchas duricias va estupendo.
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beass78
22/10/2018
España
Increíble!!!! 100% Recomendable
La lima eléctrica para pies de Philips ha sido un gran descubrimiento. Estoy muy contenta con su resultado y la recomiendo 100%. Los resultados son prácticamente inmediatos. Me ha sorprendido enormemente como funciona y el resultado que ofrece. Siempre me había costado mucho utilizar limas manuales, piedra pómez,… para suavizar la planta de los pies porque me daban dentera. Pero con la Pedi Advanced de Philips me ha resultado muy sencillo, cómodo y eficaz y la sensación que ofrece al usarla incluso da gusto. Elimina las durezas sin ningún esfuerzo. El disco giratorio elimina las durezas de un modo muy suave. Su diseño es tan ergonómico que te permite utilizarla con una gran facilidad. El no necesitar de cables mientras su utilización, también la hace muy cómoda. A pesar de ir con batería, apenas pesa. Y la batería es suficiente para más de una sesión. Gracias a Philips por haber sacado un producto así.
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