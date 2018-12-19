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Descontinuado

Pedi AdvancedLima eléctrica para pés

BCR430/00

4.3

| (45) Críticas | 86% recomendam este produto

Pés totalmente suaves

A Philips Pedi Advanced proporciona-lhe pés suaves do calcanhar até aos dedos. O disco rotativo e o design da pega exclusivos permitem uma fácil, suave e precisa remoção de calos do calcanhar até ao dedos.

Ver todos os benefícios

Com um disco ultra preciso

Pés totalmente suaves

  • Com um rebordo ultra preciso

  • Disco rotativo

  • Húmido/seco

  • Sem cabo e recarregável

Disco rotativo único para uns pés totalmente suaves

Disco rotativo único para uns pés totalmente suaves

O disco rotativo único com rebordo ultrapreciso proporciona-lhe uns pés suaves do calcanhar até aos dedos. O disco rotativo e o rebordo preciso permitem-lhe remover calos de forma precisa, sem esforço e com delicadeza para áreas grandes e menores.

Tratamento suave para a sua pele

Tratamento suave para a sua pele graças ao mineral natural corindo impregnado no disco.

Design de pega galardoado

Design de pega galardoado

Design ergonómico galardoado que lhe permite alcançar facilmente os calcanhares e os dedos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

45

Críticas

86%

recomendam este produto

19/12/2018

España

España

Me encanta

Unos callos de vendimiar fuera con este producto es excelente

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Esta avaliação foi feita para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies

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09/12/2018

España

España

Suave y eficaz

Es estupenda para dejar los pies como la seda. Además la punta del cabezal ayuda a llegar a todas las partes de pies y dedos. El grano de la lima no es muy grueso así que requiere un uso continuado, pero si no se tienen muchas duricias va estupendo.

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Esta avaliação foi feita para Pedi Advanced BCR430/00 Lima eléctrica para pies

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22/10/2018

España

España

Increíble!!!! 100% Recomendable

La lima eléctrica para pies de Philips ha sido un gran descubrimiento. Estoy muy contenta con su resultado y la recomiendo 100%. Los resultados son prácticamente inmediatos. Me ha sorprendido enormemente como funciona y el resultado que ofrece. Siempre me había costado mucho utilizar limas manuales, piedra pómez,… para suavizar la planta de los pies porque me daban dentera. Pero con la Pedi Advanced de Philips me ha resultado muy sencillo, cómodo y eficaz y la sensación que ofrece al usarla incluso da gusto. Elimina las durezas sin ningún esfuerzo. El disco giratorio elimina las durezas de un modo muy suave. Su diseño es tan ergonómico que te permite utilizarla con una gran facilidad. El no necesitar de cables mientras su utilización, también la hace muy cómoda. A pesar de ir con batería, apenas pesa. Y la batería es suficiente para más de una sesión. Gracias a Philips por haber sacado un producto así.

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