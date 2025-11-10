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  • Cabeça com rede de substituição do aparador corporal
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Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.4
| (120) Críticas | 95% recomendam este produto
Cabeça com rede de substituição do aparador corporal
Cabeça com rede de corte de substituição do aparador corporal das séries BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
Ver todos os benefícios
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

A marca de cuidados masculinos elétricos preferida em todo o mundo1

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Cabeça com rede de substituição do aparador corporal

  • Sistema de barbear de proteção tripla

  • 100% seguro para o chuveiro

  • Substituir a cada 12 meses

Tecnologia de corte patenteada que é suave sobre a pele

Tecnologia de corte patenteada que é suave sobre a pele

O sistema de barbear de proteção tripla tem pontas de pérola para um maior conforto da pele e orifícios em forma de diamante para segurar a pele sem esforço, enquanto a proteção minimiza significativamente a irritação da pele.

Corte suave e apurado até 0,2 mm de comprimento

Corte suave e apurado até 0,2 mm de comprimento

Com corte até 0,2 mm, a nossa tecnologia de corte proporciona-lhe a experiência de corte apurado e preciso de que necessita. Inclui a nossa rede de corte em forma de diamante, que funciona na perfeição para garantir um acabamento suave e uniforme, deixando a sua pele macia e fresca.

100% à prova de água para uma utilização prática, a húmido ou a seco

100% à prova de água para uma utilização prática, a húmido ou a seco

Como é 100% à prova de água, pode utilizar o aparador corporal a húmido e a seco para uma experiência sempre confortável e prática. Além disso, também é fácil de limpar.

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

120

Críticas

95%

recomendam este produto

10/11/2025

Portugal

Portugal

Excelente aparador versátil

Aparador corporal muito versátil a bateria e com possibilidade de usar debaixo de água. A bateria tem uma duração elevada e o facto de ter um carregamento rápido para uma sessão de aparar é uma funcionalidade excelente. O facto de ter duas cabeças é bastante bom para as diferentes utilizações, seja para aparar a barba ou depilar o corpo. A cabeça 2D permite fazer a depilação corporal muito mais facilmente devido a se ajustar às formas do corpo. O facto de ter luz é algo que embora não procurasse neste tipo de produto, torna-se bastante útil em algumas zonas. Os diferentes acessórios tornam bastante fácil e confortável a sua utilização nas zonas íntimas.

Pontos positivos

Poder usar dentro de água, cabeça 2D, luz

Esta avaliação foi feita para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabeça flexível 2D e sistema de barbear e depilar

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10/11/2025

Portugal

Portugal

Produto excelente

Adorei esta máquina! Já experimentei várias ao longo dos anos e nenhuma foi tão confortável como esta. O corte é super suave, não repuxa os pelos e deixa a pele impecável, mesmo nas zonas mais sensíveis. A cabeça adapta-se muito bem ao corpo e o facto de poder usar no banho é uma grande vantagem. Se tivesse de apontar algo a melhorar, talvez gostasse que o aparador tivesse um ajuste ainda mais curto, mas nada que comprometa o resultado.

Pontos positivos

Corte suave

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabeça flexível 2D e sistema de barbear e depilar

Sim, recomendo este produto

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07/11/2025

Portugal

Portugal

Aparador prático e multifunções

Aparador corporal muito versátil. Com a possibilidade de aparar rente, para a retirada completa do pêlo, com cabeça de corte, ou apenas aparar os pêlos, com uma determinada altura. Vários acessórios para aparar o pêlo, uma para cortar o pelo rente, outro para cortar pelo até 3mm de altura, e outro para alturas até 7mm. Com luz led em funcionamento, e possibilidade de aparar a seco ou molhado (no chuveiro) Com base de carregamento (basta ligar a porta num vulgar carregador USB), e bolsa se transporte.

Pontos positivos

Versátil e prática

Pontos negativos

A colocação das diversas cabeças nos acessórios é algo confusa.

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Esta avaliação foi feita para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabeça flexível 2D e sistema de barbear e depilar

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Avisos legais

  1. Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024. 