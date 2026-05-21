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Descontinuado

Bodygroom series 3000 BG3005/15 Showerproof body groomer

BG3005/15

4.1
| (742) Críticas | 84% recomendam este produto
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Críticas

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4.1

de 5

742

Críticas

84%

recomendam este produto

21/05/2026

Portugal

Portugal

Excelente produto

Melhor máquina que usei até hoje. 100% eficaz. Carregamento rápido e boa grande autonomia. Muito satisfeito.

Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla

Date of Use 2026-05-15

Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla

Date of Use 2026-05-15

28/01/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom. Boa autonomia.

Muito boa autonomia. Dos melhores no mercado. Carregamento rápido.

Pontos positivos

Autonomia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

18/05/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Honesto

Cumpre o anunciado de modo satisfatório e eficaz. Boa relação preço/qualidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

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