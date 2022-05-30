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Descontinuado

StyleCare EssentialEscova alisadora aquecida

BHH880/00

4.5
| (150) Críticas | 96% recomendam este produto
Cabelo naturalmente liso em 5 minutos*
Exiba um cabelo naturalmente liso e maravilhosamente brilhante em apenas 5 minutos. A tecnologia ThermoProtect e o design de cerdas trabalham em conjunto para lhe proporcionar um cabelo com um aspeto saudável e sem frisado.
Ver todos os benefícios

Cabelo macio, brilhante e sem frisado

Cabelo naturalmente liso em 5 minutos*

  • Área da escova extra grande

  • Tecnologia ThermoProtect

  • Revestimento em cerâmica de turmalina

Revestimento em cerâmica de turmalina

Revestimento em cerâmica de turmalina

Revestimento em cerâmica de turmalina para um cabelo brilhante, macio e sem frisado.

Tecnologia ThermoProtect

Tecnologia ThermoProtect

A tecnologia ThermoProtect mantém uma temperatura constante em toda a escova para evitar o sobreaquecimento e proporcionar um cabelo protegido com um aspeto saudável.

2 regulações de temperatura adequadas ao seu tipo de cabelo

2 regulações de temperatura adequadas ao seu tipo de cabelo

Duas regulações de temperatura (170 °C e 200 °C) para melhor se adequar ao seu tipo de cabelo.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

150

Críticas

96%

recomendam este produto

2

30/05/2022

Portugal

Portugal

Produto ótimo!

Gosto imenso desta escova! Alisa o meu cabelo na perfeição!

Pontos positivos

Alisa muito bem o cabelo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleCare Essential BHH880/00 Escova alisadora aquecida

Sim, recomendo este produto

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03/12/2021

Portugal

Portugal

Funciona perfeitamente

Diminuiu o meu tempo de alisamento para metade, é muito útil para quem quer despachar. Só é pena que não dê para chegar mais perto das raízes, mas alisar o resto do comprimento já é uma grande ajuda. No fim é só passar a placa nas raízes e está pronto.

Pontos positivos

Alisamento perfeito rápido

Pontos negativos

Só chega até ~3 cms das raízes

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Sim, recomendo este produto

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12/10/2021

Portugal

Portugal

APROVADA!

Para quem gosta de alisar o cabelo de forma rápida e eficaz aconselho esta escova. Nunca foi tão rápido alisar o cabelo de manhã :D

Pontos positivos

Rápido aquecimento e não queima as pontas

Pontos negativos

Nada a apontar

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Avisos legais

  1. Medido em 33 mulheres com cabelos de comprimento médio. Teste efetuado na China.