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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Área da escova extra grande
Tecnologia ThermoProtect
Revestimento em cerâmica de turmalina
Revestimento em cerâmica de turmalina para um cabelo brilhante, macio e sem frisado.
A tecnologia ThermoProtect mantém uma temperatura constante em toda a escova para evitar o sobreaquecimento e proporcionar um cabelo protegido com um aspeto saudável.
Duas regulações de temperatura (170 °C e 200 °C) para melhor se adequar ao seu tipo de cabelo.
4.5
de 5
150
Críticas
96%
recomendam este produto
Ma2000
30/05/2022
Portugal
Produto ótimo!
Gosto imenso desta escova! Alisa o meu cabelo na perfeição!
Pontos positivos
Alisa muito bem o cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare Essential BHH880/00 Escova alisadora aquecida
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare Essential BHH880/00 Escova alisadora aquecida
Rani_A
03/12/2021
Portugal
Funciona perfeitamente
Diminuiu o meu tempo de alisamento para metade, é muito útil para quem quer despachar. Só é pena que não dê para chegar mais perto das raízes, mas alisar o resto do comprimento já é uma grande ajuda. No fim é só passar a placa nas raízes e está pronto.
Pontos positivos
Alisamento perfeito rápido
Pontos negativos
Só chega até ~3 cms das raízes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare Essential BHH880/00 Escova alisadora aquecida
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare Essential BHH880/00 Escova alisadora aquecida
TbellaNessie
12/10/2021
Portugal
APROVADA!
Para quem gosta de alisar o cabelo de forma rápida e eficaz aconselho esta escova. Nunca foi tão rápido alisar o cabelo de manhã :D
Pontos positivos
Rápido aquecimento e não queima as pontas
Pontos negativos
Nada a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare Essential BHH880/00 Escova alisadora aquecida
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare Essential BHH880/00 Escova alisadora aquecida
Medido em 33 mulheres com cabelos de comprimento médio. Teste efetuado na China.