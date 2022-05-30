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Recondicionado
Este produto é recondicionado e foi testado pela nossa equipa. Saber mais
Área da escova extra grande
Tecnologia ThermoProtect
Revestimento em cerâmica de turmalina
Cabo rotativo para utilização confortável.
Revestimento em cerâmica de turmalina para um cabelo brilhante, macio e sem frisado.
A tecnologia ThermoProtect mantém uma temperatura constante em toda a escova para evitar o sobreaquecimento e proporcionar um cabelo protegido com um aspeto saudável.
Medido em 33 mulheres com cabelos de comprimento médio. Teste efetuado na China.