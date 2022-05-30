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  • Cabelo naturalmente liso em 5 minutos*
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Recondicionado

StyleCare EssentialEscova alisadora aquecida renovada

BHH880/00R1

4.5
| (150) Críticas | 96% recomendam este produto
Cabelo naturalmente liso em 5 minutos*
Exiba um cabelo naturalmente liso e maravilhosamente brilhante em apenas 5 minutos. A tecnologia ThermoProtect e o design de cerdas trabalham em conjunto para lhe proporcionar um cabelo com um aspeto saudável e sem frisado.
Ver todos os benefícios

Este produto é recondicionado e foi testado pela nossa equipa. Saber mais

Cabelo macio, brilhante e sem frisado

Cabelo naturalmente liso em 5 minutos*

  • Área da escova extra grande

  • Tecnologia ThermoProtect

  • Revestimento em cerâmica de turmalina

Cabo giratório

Cabo giratório

Cabo rotativo para utilização confortável.

Revestimento em cerâmica de turmalina

Revestimento em cerâmica de turmalina

Revestimento em cerâmica de turmalina para um cabelo brilhante, macio e sem frisado.

Tecnologia ThermoProtect

Tecnologia ThermoProtect

A tecnologia ThermoProtect mantém uma temperatura constante em toda a escova para evitar o sobreaquecimento e proporcionar um cabelo protegido com um aspeto saudável.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Medido em 33 mulheres com cabelos de comprimento médio. Teste efetuado na China.