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Descontinuado
com tecnologia SplitStop
para prevenir pontas espigadas
Tratamento iónico
Infusão em queratina
O nosso segredo para a melhor prevenção de pontas espigadas é a nova tecnologia SplitStop. É uma combinação única de um sensor UniTemp e das nossas placas em cerâmica macia para respeitar a saúde do seu cabelo. O sensor UniTemp protege o seu cabelo contra a exposição a calor intenso desnecessário e as nossas placas de modelação garantem uma fricção mínima para a melhor prevenção de pontas espigadas.
O sensor UniTemp protege o seu cabelo contra a exposição a calor intenso desnecessário, proporcionando uma temperatura de modelação mais consistente para um melhor desempenho: obter os mesmos resultados com uma regulação de calor 20 °C inferior**. Crie o estilo perfeito com pontas de aparência saudável e cheias de vida.
A queratina é o ingrediente essencial do cabelo que o torna forte, saudável e com um aspecto fabuloso. A cerâmica é enriquecida com queratina para cuidar ainda melhor do seu cabelo.
4.9
de 5
26
Críticas
100%
recomendam este produto
SMFF
23/06/2017
Portugal
Produto com excelentes características
Produto de fácil utilização, com temperatura ajustável ao tipo de cabelo. Atinge com rapidez a temperatura desejada (30 segundos) e a constituição das placas é de cerâmica, de forma a não danificar o estado do cabelo. É um produto bonito, leve e de fácil transportação. Excelente desempenho, quer em esticar, quer em ondular o cabelo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS674/00 Alisador
Sim, recomendo este produto
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Anna13
05/03/2017
España
Facil de usar
Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
Sim, recomendo este produto
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kiri3030
30/03/2022
France
Comprador verificado
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Pontos positivos
lisse parfaitement
Pontos negativos
RAS
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Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
após a simulação de 2 anos de utilização para alisamento a 200 °C em cabelo tipicamente europeu sem pontas espigadas
temperatura do cabelo e testes a consumidores em comparação com o HP8344