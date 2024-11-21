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  • Proteja e alise com menos danos causados pelo calor*
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Descontinuado

7000 SeriesAlisador

BHS752/00

4.7
| (422) Críticas | 98% recomendam este produto
Proteja e alise com menos danos causados pelo calor*
Proteja e alise com a tecnologia de proteção térmica para reduzir os danos causados pelo calor, com uma temperatura consistente e iões minerais para reduzir o impacto dos raios UV. Para estilos bonitos, saudáveis e sem frisado.
Ver todos os benefícios

com tecnologia de proteção térmica e iões minerais

Proteja e alise com menos danos causados pelo calor*

  • Tecnologia de proteção térmica

  • Cuidado com minerais iónicos

  • Alisamento 50% mais rápido

  • Bolsa dobrável resistente ao calor

Tecnologia de proteção térmica para menos danos causados pelo calor

Tecnologia de proteção térmica para menos danos causados pelo calor

A tecnologia de proteção térmica permite-lhe modelar com menos danos causados pelo calor. O sensor regula a temperatura para que o seu cabelo obtenha o melhor modelação uniforme que merece, da raiz até às pontas.

O ião mineral reduz os danos por UV

O ião mineral reduz os danos por UV

Os iões minerais ajudam a reduzir o impacto negativo dos raios UV, reduzindo os danos na superfície do cabelo. Menos danos por UV mantêm o cabelo suave e versátil.

Intervalo de temperatura de 120 °C a 230 °C

Escolha um intervalo de temperatura entre 120 °C e 230 °C para assegurar resultados duradouros, minimizando o risco de danos no cabelo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

422

Críticas

98%

recomendam este produto

21/11/2024

Portugal

Portugal

Produto ótimo

Super 😍 chapa muito bem o cabelo, deixando sedosos, e lisos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7000 Series BHS752/00 Alisador

Sim, recomendo este produto

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31/03/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Deixa o cabelo incrivelmente liso. Excelente qualidade/preço. Muito satisfeita!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHS510/00 Alisador

Sim, recomendo este produto

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22/03/2022

Portugal

Portugal

Produto original e excelente

Gostei muito pode regularizar a temperatura ao meu gosto não danifica o cabelo fica liso

Pontos positivos

O cabelo fica liso e sedoso e permite fazer cachos tornando o penteado diferente cachos sem danificar o cabelo

Pontos negativos

Nao tem desvantagem até agora foi o melhor que usei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7000 Series BHS732/00 Alisador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7000 Series BHS732/00 Alisador

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Avisos legais

  1. O mesmo resultado obtido com menor exposição ao calor a 180 ºC versus HP8361 a 210 ºC

  2. vs HP8361

  3. vs HP8361