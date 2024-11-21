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Descontinuado
Tecnologia de proteção térmica
Cuidado com minerais iónicos
Alisamento 50% mais rápido
Bolsa dobrável resistente ao calor
A tecnologia de proteção térmica permite-lhe modelar com menos danos causados pelo calor. O sensor regula a temperatura para que o seu cabelo obtenha o melhor modelação uniforme que merece, da raiz até às pontas.
Os iões minerais ajudam a reduzir o impacto negativo dos raios UV, reduzindo os danos na superfície do cabelo. Menos danos por UV mantêm o cabelo suave e versátil.
Escolha um intervalo de temperatura entre 120 °C e 230 °C para assegurar resultados duradouros, minimizando o risco de danos no cabelo.
4.7
de 5
422
Críticas
98%
recomendam este produto
Bianca.tps
21/11/2024
Portugal
Produto ótimo
Super 😍 chapa muito bem o cabelo, deixando sedosos, e lisos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series BHS752/00 Alisador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series BHS752/00 Alisador
F.S.
31/03/2024
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Deixa o cabelo incrivelmente liso. Excelente qualidade/preço. Muito satisfeita!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHS510/00 Alisador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHS510/00 Alisador
Jade23
22/03/2022
Portugal
Parte da promoção
Produto original e excelente
Gostei muito pode regularizar a temperatura ao meu gosto não danifica o cabelo fica liso
Pontos positivos
O cabelo fica liso e sedoso e permite fazer cachos tornando o penteado diferente cachos sem danificar o cabelo
Pontos negativos
Nao tem desvantagem até agora foi o melhor que usei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series BHS732/00 Alisador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series BHS732/00 Alisador
O mesmo resultado obtido com menor exposição ao calor a 180 ºC versus HP8361 a 210 ºC
vs HP8361
vs HP8361