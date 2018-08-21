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Descontinuado

izzyAltifalante Multiroom sem fios

BM5B/10

3.3

| (25) Críticas

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O altifalante multiroom sem fios izzy da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.

Ver todos os benefícios

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

  • Bluetooth®

  • Preto

2 diafragmas de 2,5" com porta de graves para um som envolvente

2 diafragmas de 2,5" com porta de graves para um som envolvente

Equipados com 2 diafragmas de 2,5" adequados para audiófilos, os altifalantes Multiroom Izzy criam um som potente e envolvente enquanto as portas de graves expandem as baixas frequências, criando uma experiência verdadeiramente envolvente e dinâmico.

Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

25

Críticas

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

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Esta avaliação foi feita para izzy BM5B wireless multiroom speaker

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26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

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Esta avaliação foi feita para izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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22/07/2016

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Lätt använd med bluetooth

Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.

Esta avaliação foi feita para izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

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