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Descontinuado
BM5B/10
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O altifalante multiroom sem fios izzy da Philips reproduz música através de uma ligação sem fios via Bluetooth. Com um toque num botão, até 5 altifalantes izzy reproduzem música em todas as divisões em simultâneo sem qualquer esforço. Configuração simples, sem router, palavra-passe nem aplicações.
Bluetooth®
Preto
Equipados com 2 diafragmas de 2,5" adequados para audiófilos, os altifalantes Multiroom Izzy criam um som potente e envolvente enquanto as portas de graves expandem as baixas frequências, criando uma experiência verdadeiramente envolvente e dinâmico.
Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.
Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.
3.3
de 5
25
Críticas
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM5B wireless multiroom speaker
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grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Comprador verificado
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
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Tangen
22/07/2016
Sverige
Comprador verificado
Lätt använd med bluetooth
Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.
Esta avaliação foi feita para izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
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