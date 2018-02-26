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Descontinuado
BM90/12
Um toque para reproduzir música em todas as divisões
O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou aplicação.
CD, CD de MP3, USB, FM
Bluetooth®
Este sistema tem 200 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
2.5
de 5
2
Críticas
abc51
26/02/2018
France
Qualite au Rendez-vous
produit simple à installer, facile à utiliser, son de bonne qualité dans chaque piece
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM90 Système audio sans fil multiroom
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BM90 Système audio sans fil multiroom
m2018
19/03/2018
España
No es posible conectar auriculares
No es posible conectar auriculares. Me arrepiento de haber comprado este aparato por este motivo. No puedo disfrutar de mi música en el salón, tumbado en el sofá mientras otros miembros de la familia disfrutan de la TV u leen un libro por ejemplo.
Esta avaliação foi feita para BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación
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