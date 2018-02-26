ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

Philips FidelioSistema de música sem fios para várias zonas

BM90/12

2.5

| (2) Críticas

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou aplicação.

Ver todos os benefícios

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Bluetooth®

Potência de saída total de 200 W RMS

Potência de saída total de 200 W RMS

Este sistema tem 200 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

26/02/2018

France

France

Qualite au Rendez-vous

produit simple à installer, facile à utiliser, son de bonne qualité dans chaque piece

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM90 Système audio sans fil multiroom

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BM90 Système audio sans fil multiroom

19/03/2018

España

España

No es posible conectar auriculares

No es posible conectar auriculares. Me arrepiento de haber comprado este aparato por este motivo. No puedo disfrutar de mi música en el salón, tumbado en el sofá mientras otros miembros de la familia disfrutan de la TV u leen un libro por ejemplo.

Esta avaliação foi feita para BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación

Esta avaliação foi feita para BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis