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Epilator Series 2000Depiladora com cabo

BRE227/00

4.5
| (136) Críticas | 97% recomendam este produto
Suave e macio
Explore uma remoção de pelos duradoura que é suave para a sua pele e desfrute de suavidade durante até 28 dias. Nós sabemos, a depilação pode ser assustadora. Mas torna-se menos dolorosa com uma utilização regular!*
Ver todos os benefícios

Suave para si e para a sua pele

Suave e macio

  • Para pernas e corpo

  • Com acessório de massagem

Até 4 semanas de suavidade

Até 4 semanas de suavidade

Desfrute de uma sensação de pele suave que não acaba. A depiladora proporciona-lhe liberdade na rotina de remoção de pelos durante até 4 semanas.

Depilação fácil

Depilação fácil

Desfrute de uma depilação fácil e extremamente suave em casa com esta depiladora adorável. Apanha os pelos curtos como a cera, sem o incómodo das visitas à esteticista ou sem sujar. A sério.

Suavidade sustentável

Suavidade sustentável

Uma compra única com embalagem à base de papel, sem pilhas e uma pega fabricada com 50% de materiais reciclados, esta depiladora tem como objetivo ter um impacto ambiental mínimo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

136

Críticas

97%

recomendam este produto

05/12/2025

Portugal

Portugal

O essencial que funciona: a minha experiência com

Usei a máquina e, sendo sincera, senti aquele "beliscão" normal de arrancar o pelo pela raiz, mas o resultado compensa porque as pernas ficam mesmo lisinhas. Gosto muito do facto de ter fio, porque assim nunca fico parada a meio da depilação por falta de bateria, o que é um descanso enorme. É um equipamento super prático: não tem mil botões nem acessórios complicados, é só ligar à tomada e despachar o assunto. Pelo preço que custa, cumpre perfeitamente o objetivo e parece daquelas máquinas de guerra que duram uma vida inteira.

Pontos positivos

A principal mais-valia deste modelo reside na sua alimentação com fio. Ao contrário dos dispositivos a bateria, garante uma potência estável e contínua durante todo o processo de depilação, além de assegurar uma vida útil mais longa ao equipamento, uma vez que não sofre com a degradação da capacidade de carga da bateria.

Pontos negativos

A dependência de uma tomada elétrica limita a liberdade de movimentos e condiciona o local de utilização. Adicionalmente, esta característica impede o uso do equipamento em ambientes húmidos.

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Esta avaliação foi feita para Epilator Series 2000 BRE237/00 Depiladora com cabo

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24/11/2025

Portugal

Portugal

A depiladora que simplifica a rotina

A Depiladora Philips Série 2000 (BRE237/00) é uma excelente opção para quem procura uma solução prática, eficaz e acessível para remover pelos de forma rápida e confortável. O design ergonómico facilita muito o manuseamento, permitindo alcançar todas as zonas com precisão. O desempenho é surpreendentemente eficiente para uma máquina desta gama: remove os pelos desde a raiz, deixando a pele suave durante mais tempo. Outro ponto muito positivo é que pode ser usada a seco, sem complicações, sendo perfeita para utilização rápida no dia a dia. A inclusão de acessórios básicos mas úteis torna a experiência ainda melhor, especialmente para quem está a começar a usar depiladoras eléctricas. Além disso, a manutenção é simples e a limpeza rápida, o que ajuda a prolongar a durabilidade do aparelho.

Pontos positivos

Boa relação qualidade-preço; Fácil de usar e de limpar; Eficiente na remoção do pelo; Ideal para uso regular e para quem procura praticidade

Pontos negativos

Pode não ser tão eficaz em pelos muito curtos; Não é adequada para utilização no banho

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24/11/2025

Portugal

Portugal

Eficiente

O produto é fantástico e muito eficiente. Com tamanho excelente para levar em viagens e ate mesmo para guardar no dia a dia. Remove pelos de forma eficiente sem muito esforço, traz indicações claras de uso e acessórios que aumentam as possibilidades de uso consoante o momento. Pele lisinha sem alergias ou irritações e de fácil limpeza e manutenção. É o novo queridinho da minha nécessaire.

Pontos positivos

Prático e de fácil utilização

Pontos negativos

Ter um fio

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Avisos legais

  1. 87% concordam, iHUT Países Baixos, n=28, 2024.