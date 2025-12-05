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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Para pernas e corpo
Com acessório de massagem
Desfrute de uma sensação de pele suave que não acaba. A depiladora proporciona-lhe liberdade na rotina de remoção de pelos durante até 4 semanas.
Desfrute de uma depilação fácil e extremamente suave em casa com esta depiladora adorável. Apanha os pelos curtos como a cera, sem o incómodo das visitas à esteticista ou sem sujar. A sério.
Uma compra única com embalagem à base de papel, sem pilhas e uma pega fabricada com 50% de materiais reciclados, esta depiladora tem como objetivo ter um impacto ambiental mínimo.
4.5
de 5
136
Críticas
97%
recomendam este produto
Diana990
05/12/2025
Portugal
Parte da promoção
O essencial que funciona: a minha experiência com
Usei a máquina e, sendo sincera, senti aquele "beliscão" normal de arrancar o pelo pela raiz, mas o resultado compensa porque as pernas ficam mesmo lisinhas. Gosto muito do facto de ter fio, porque assim nunca fico parada a meio da depilação por falta de bateria, o que é um descanso enorme. É um equipamento super prático: não tem mil botões nem acessórios complicados, é só ligar à tomada e despachar o assunto. Pelo preço que custa, cumpre perfeitamente o objetivo e parece daquelas máquinas de guerra que duram uma vida inteira.
Pontos positivos
A principal mais-valia deste modelo reside na sua alimentação com fio. Ao contrário dos dispositivos a bateria, garante uma potência estável e contínua durante todo o processo de depilação, além de assegurar uma vida útil mais longa ao equipamento, uma vez que não sofre com a degradação da capacidade de carga da bateria.
Pontos negativos
A dependência de uma tomada elétrica limita a liberdade de movimentos e condiciona o local de utilização. Adicionalmente, esta característica impede o uso do equipamento em ambientes húmidos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 2000 BRE237/00 Depiladora com cabo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 2000 BRE237/00 Depiladora com cabo
Bunny999
24/11/2025
Portugal
Parte da promoção
A depiladora que simplifica a rotina
A Depiladora Philips Série 2000 (BRE237/00) é uma excelente opção para quem procura uma solução prática, eficaz e acessível para remover pelos de forma rápida e confortável. O design ergonómico facilita muito o manuseamento, permitindo alcançar todas as zonas com precisão. O desempenho é surpreendentemente eficiente para uma máquina desta gama: remove os pelos desde a raiz, deixando a pele suave durante mais tempo. Outro ponto muito positivo é que pode ser usada a seco, sem complicações, sendo perfeita para utilização rápida no dia a dia. A inclusão de acessórios básicos mas úteis torna a experiência ainda melhor, especialmente para quem está a começar a usar depiladoras eléctricas. Além disso, a manutenção é simples e a limpeza rápida, o que ajuda a prolongar a durabilidade do aparelho.
Pontos positivos
Boa relação qualidade-preço; Fácil de usar e de limpar; Eficiente na remoção do pelo; Ideal para uso regular e para quem procura praticidade
Pontos negativos
Pode não ser tão eficaz em pelos muito curtos; Não é adequada para utilização no banho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 2000 BRE237/00 Depiladora com cabo
Sim, recomendo este produto
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Alegria1980
24/11/2025
Portugal
Parte da promoção
Eficiente
O produto é fantástico e muito eficiente. Com tamanho excelente para levar em viagens e ate mesmo para guardar no dia a dia. Remove pelos de forma eficiente sem muito esforço, traz indicações claras de uso e acessórios que aumentam as possibilidades de uso consoante o momento. Pele lisinha sem alergias ou irritações e de fácil limpeza e manutenção. É o novo queridinho da minha nécessaire.
Pontos positivos
Prático e de fácil utilização
Pontos negativos
Ter um fio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 2000 BRE237/00 Depiladora com cabo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 2000 BRE237/00 Depiladora com cabo
87% concordam, iHUT Países Baixos, n=28, 2024.