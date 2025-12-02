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Epilator Series 4000Depiladora com cabo

BRE247/00

4.6
| (101) Críticas | 97% recomendam este produto
Suave e macio
Explore uma remoção de pelos duradoura que é suave para a sua pele e desfrute de suavidade durante até 28 dias. Nós sabemos, a depilação pode ser assustadora. Mas torna-se menos dolorosa com uma utilização regular!*
Ver todos os benefícios

Suave para si e para a sua pele

Suave e macio

  • Para o corpo e para as zonas sensíveis

  • Com luz LED

  • + 4 acessórios

  • Depilar e esfoliar

Até 4 semanas de suavidade

Até 4 semanas de suavidade

Desfrute de uma sensação de pele suave que não acaba. A depiladora proporciona-lhe liberdade na rotina de remoção de pelos durante até 4 semanas.

Depilação fácil

Depilação fácil

Desfrute de uma depilação fácil e extremamente suave em casa com esta depiladora adorável. Apanha os pelos curtos como a cera, sem o incómodo das visitas à esteticista ou sem sujar. A sério.

Suavidade sustentável

Suavidade sustentável

Uma compra única com embalagem à base de papel, sem pilhas e uma pega fabricada com 50% de materiais reciclados, esta depiladora tem como objetivo ter um impacto ambiental mínimo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

101

Críticas

97%

recomendam este produto

2

02/12/2025

Portugal

Portugal

Rapidez e durabilidade agora com o auxilio de luz

Depois de muita hesitação em adquirir ou não uma nova máquina, finalmente decidi comprar uma nova. Já utilizava máquina elétrica desde os meus 18 anos. A que tinha já estava um pouco danificada e o adaptador de atenuar a dor estava sempre a cair. Decidi comprar e não podia estar de forma mais tranquila. A máquina surpreendeu-me desde o primeiro momento: leve, prática e feita mesmo a pensar em quem quer algo simples de manusear. Senti logo segurança ao usar, porque encaixa bem na mão e não escorrega, mesmo quando estou com pressa e usando na velocidade máxima. O detalhe da luz foi uma agradável descoberta, é incrível como ajuda a não falhar aqueles pelos mais discretos que nunca se veem com a luz normal da casa a minha máquina não tinha luz e por vezes mesmo indo para junto da janela ou numa zona bem iluminada existiam determinadas posições em que o nosso corpo acabava por fazer alguma sombra. O que mais me conquistou foi a liberdade de poder continuar a tratar da depilação quando me apetece, sem depender de marcações ou esperar pelo dia certo. Em poucos minutos consigo resolver tudo e seguir com a minha rotina. A cabeça de arranque funciona muito melhor do que eu esperava: puxa os pelos sem esforço, deixa a pele limpa e o resultado dura imenso tempo, não deixa a pele nada irritada mesmo nas zonas de maior sensibilidade. Confesso que até senti menos desconforto do que estava habituada com a outra máquina e quando comparado com outros métodos, nem se fala (a dor que sentia com a cera por mais anos que passem não se esquece). Os acessórios foram outra agradável surpresa. Não são apenas “extras”, fazem mesmo diferença, sobretudo o acessório que suaviza o contacto com a pele, tornando todo o processo mais suportável, até em zonas sensíveis na minha antiga máquina era um pequeno adaptador de silicone que realizava um certo vibrar na pele antes de arrancar o pelo (mas era o que já estava sempre a cair). O saco para guardar tudo acabou por ser mais útil do que pensei, porque fica tudo organizado e pronto a levar comigo se precisar. Não posso deixar de falar na luva que faz algo entre o esfoliante da pele, massagem e puxar os pelos encravados e pequenos. Para mim, valeu completamente o investimento nesta nova máquina.

Pontos positivos

A luz, rapidez e durabilidade

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Esta avaliação foi feita para Epilator Series 4000 BRE247/00 Depiladora com cabo

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23/11/2025

Portugal

Portugal

Excelente depiladora - superou as expectativas

O produto cumpre perfeitamente com o que promete. A depilação é suave, e os resultados extremamente positivos. Mesmo em regiões em que o pelo é mais comprido, a depiladora funciona perfeitamente sem aparamento prévio. Também não me provocou quaisquer pelos encravados após o crescimento natural, o que torna a experiência ainda melhor. Gostei também muito da luz acoplada, melhora muito a visibilidade de regiões menos iluminadas. A troca entre as diferentes cabeças de depilação também é bastante prática e cómoda, sem folgas. A escova é uma excelente adição para a limpeza e manutenção da máquina. Recomendaria este produto a qualquer pessoa que realize depilação regularmente, é uma depiladora prática, confortável de usar e com resultados excelentes.

Pontos positivos

Depilação suave e confortável. Luz embutida. Formato moderno e intuitivo. Fácil troca de cabeças.

Pontos negativos

Manual de instruções pouco claro e que mostra uma cabeça de depilação que não está incluída no producto.

Sim, recomendo este produto

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21/11/2025

Portugal

Portugal

Suavidade Extra

A característica que mais me impressionou é, sem dúvida, a suavidade da lâmina. A experiência é totalmente indolor e muito mais confortável do que esperava.

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Avisos legais

  1. 87% concordam, iHUT Países Baixos, n=28, 2024.