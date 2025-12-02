Depois de muita hesitação em adquirir ou não uma nova máquina, finalmente decidi comprar uma nova. Já utilizava máquina elétrica desde os meus 18 anos. A que tinha já estava um pouco danificada e o adaptador de atenuar a dor estava sempre a cair. Decidi comprar e não podia estar de forma mais tranquila. A máquina surpreendeu-me desde o primeiro momento: leve, prática e feita mesmo a pensar em quem quer algo simples de manusear. Senti logo segurança ao usar, porque encaixa bem na mão e não escorrega, mesmo quando estou com pressa e usando na velocidade máxima. O detalhe da luz foi uma agradável descoberta, é incrível como ajuda a não falhar aqueles pelos mais discretos que nunca se veem com a luz normal da casa a minha máquina não tinha luz e por vezes mesmo indo para junto da janela ou numa zona bem iluminada existiam determinadas posições em que o nosso corpo acabava por fazer alguma sombra. O que mais me conquistou foi a liberdade de poder continuar a tratar da depilação quando me apetece, sem depender de marcações ou esperar pelo dia certo. Em poucos minutos consigo resolver tudo e seguir com a minha rotina. A cabeça de arranque funciona muito melhor do que eu esperava: puxa os pelos sem esforço, deixa a pele limpa e o resultado dura imenso tempo, não deixa a pele nada irritada mesmo nas zonas de maior sensibilidade. Confesso que até senti menos desconforto do que estava habituada com a outra máquina e quando comparado com outros métodos, nem se fala (a dor que sentia com a cera por mais anos que passem não se esquece). Os acessórios foram outra agradável surpresa. Não são apenas “extras”, fazem mesmo diferença, sobretudo o acessório que suaviza o contacto com a pele, tornando todo o processo mais suportável, até em zonas sensíveis na minha antiga máquina era um pequeno adaptador de silicone que realizava um certo vibrar na pele antes de arrancar o pelo (mas era o que já estava sempre a cair). O saco para guardar tudo acabou por ser mais útil do que pensei, porque fica tudo organizado e pronto a levar comigo se precisar. Não posso deixar de falar na luva que faz algo entre o esfoliante da pele, massagem e puxar os pelos encravados e pequenos. Para mim, valeu completamente o investimento nesta nova máquina.