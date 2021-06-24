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Satinelle Advanced BRE611/00 Wet & Dry epilator

BRE611/00

3.9

| (635) Críticas

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3.9

de 5

635

Críticas

24/06/2021

Portugal

Portugal

o produto tem boas funcionalidades

Produto com excelente qualidade, bons acabamentos e performance. Muito satisfeita

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

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07/06/2018

Portugal

Portugal

Venham todos

[Employee of philipsglobal] gostaria de oferecer esta prenda a minha munher, para que não fosse preciso ir manicure

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17/02/2018

Portugal

Portugal

Perfeito!

O produto é muito bom, a área depilada fica perfeita! É muito fácil de usar, de manusear. No entanto, dependendo da sensibilidade, pode causar um desconforto. Eu depilei a área íntima e senti bastante dor, mas nada insuportável. Espero que das próximas vezes seja mais tranquilo! Mas o produto é excelente mesmo, estou muito satisfeita!

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