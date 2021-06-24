Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
BRE611/00
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Ir para acessórios e peças de substituição
3.9
de 5
635
Críticas
Almeida24
24/06/2021
Portugal
o produto tem boas funcionalidades
Produto com excelente qualidade, bons acabamentos e performance. Muito satisfeita
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry
antero
07/06/2018
Portugal
Venham todos
[Employee of philipsglobal] gostaria de oferecer esta prenda a minha munher, para que não fosse preciso ir manicure
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry
Camilete
17/02/2018
Portugal
Perfeito!
O produto é muito bom, a área depilada fica perfeita! É muito fácil de usar, de manusear. No entanto, dependendo da sensibilidade, pode causar um desconforto. Eu depilei a área íntima e senti bastante dor, mas nada insuportável. Espero que das próximas vezes seja mais tranquilo! Mas o produto é excelente mesmo, estou muito satisfeita!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry