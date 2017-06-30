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Descontinuado
Para pernas, corpo, rosto e pés
Discos em cerâmica agarram pelos finos
5 rotinas de cuidado corporal
+ 9 acessórios
A nossa cabeça de depilação é a única concebida com uma superfície em cerâmica texturizada que extrai com cuidado até os pelos mais finos e pelos 4 vezes mais curtos do que os arrancados com cera. Agora com a rotação de disco mais rápida de sempre (2200 RPM) para a nossa remoção de pelos mais rápida.
A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.
Design galardoado* para remoção de pelos sem esforço
4.1
de 5
608
Críticas
83%
recomendam este produto
Marisa
30/06/2017
Portugal
Rapidez e suavidade
[Employee of philipsglobal] Graças às pinças em cerâmica suaves que esta depiladora tem, deixei de ter irritação na pele. Arranca até os pelos mais curtos. Tem uma cabeça larga para uma maior rapidez.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
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Claudia
30/06/2017
Portugal
Excelente produto, completo em acessórios
[Employee of philipsglobal] Produto bastante fácil de utilizar e com bastantes acessórios para as várias zonas do corpo. Permite mais do que fazer a depilação.
Sim, recomendo este produto
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Kurika
29/06/2017
Portugal
Sem dúvida uma das melhores depiladoras do mercado
Sempre usei depiladoras de arranque ou cera, a verdade é que desde que descobri a gama Satinelle nunca mais a abandonei. Este novo modelo impressionou-me pelo seu design e pela nova cabeça toda em cerâmica que me chamou bastante a atenção. Super cómoda para agarrar no duche ou a seco. A cabeça ligeiramente curva permite-me agarrar todos os pêlos na perna sem os partir (sim porque um dos problemas que mais tinha era que a maioria das depiladoras partiam-me os pêlos sem os arrancar na totalidade). Com esta cabeça esse problema ficou resolvido. Não posso dizer que não dói mas no meu caso como consigo fazer com o pêlo bem curtinho (0,5mm) a dor é bastante suportável e com a continuação é quase um hábito e já nem é um problema. Grande vantagem depilação feita e pernas suaves durante quase 2 semanas. Um extra deste modelo são as cabeças de exfoliação que ajuda a que os pêlos não fiquem encravados e a cabeça de massagem. Para as mais cépticas o que digo é experimentem, pois as amigas a quem eu aconselho adoraram mesmo que não seja este conjunto a máquina é fantástica!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora Wet & Dry
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iF Design Award 2016