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  • Depilação eficaz. Suave para a pele
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  • Depilação eficaz. Suave para a pele
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Descontinuado

Epilator Series 8000Depiladora Wet & Dry

BRE710/00

4.4
| (717) Críticas | 91% recomendam este produto
Depilação eficaz. Suave para a pele
A depiladora da série 8000 da Philips: a primeira depiladora do mundo com pinças cerâmicas para uma depilação mais confortável. Agarra até os pelos mais curtos com a tecnologia de dupla ação para manter a suavidade durante semanas.
Ver todos os benefícios

Pele macia até 4 semanas

Depilação eficaz. Suave para a pele

  • Para pernas e corpo

  • Utilização sem cabo

  • +5 acessórios

Pele macia durante semanas com a tecnologia de dupla ação

Pele macia durante semanas com a tecnologia de dupla ação

A tecnologia de dupla ação sincroniza as longas pinças cerâmicas em ações contínuas para agarrar e remover pelos até 0,5 mm com firmeza. A cabeça de depilação larga com pinças 50% mais compridas remove mais pelos de uma só vez*. Desfrute de semanas de suavidade sem complicações.

A nossa depiladora mais rápida

A nossa depiladora mais rápida

As nossas pinças rodam mais rapidamente por minuto do que a Braun Silk-épil 9.

32 pinças cerâmicas hipoalergénicas para um tratamento suave

32 pinças cerâmicas hipoalergénicas para um tratamento suave

32 pinças cerâmicas fabricadas em material hipoalergénico para um tratamento confortável. Deslizam facilmente sobre a pele com menos fricção e mais contacto com a pele*. Proporcionam uma sensação ótima na pele, afirmam 91% das mulheres**.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.4

de 5

717

Críticas

91%

recomendam este produto

24/08/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Adoro super completo e eficaz

Já tive uma versão anterior que avariou ao fim de muito uso e esta é ainda melhor.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE730/00 Depiladora Wet & Dry

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12/04/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito eficaz e rápida

Boa depiladora. Depila muito bem e até pele "velha" tira. Quanto à cabeça aparadora de virilhas, funciona também muito bem! Estou mesmo satisfeita com o produto!

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Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

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14/12/2022

Portugal

Portugal

Perfeita 👌

Adquiri a minha máquina há cerca de 2 anos e estou super satisfeita. Faço toda a depilação com ela e fica excelente, mesmo nas zonas mais sensíveis.

Pontos positivos

Funciona a bateria; é wet & deu; arranca o pêlo na perfeição;

Pontos negativos

Não conseguir adquiri apenas os acessórios em caso de avaria dos mesmos. Estou a passar por um problema com a máquina, ela funciona mas a cabeça de arranque do pêlo não e não me queria desfazer dela, gostava de conseguir adquirir só as cabeças.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE730/10 Depiladora Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Em comparação com a Satinelle Advanced e a Satinelle Prestige da Philips

  2. CLT Alemanha N=153, 2019