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Descontinuado
Para pernas, corpo e pés
Utilização sem cabo
+ 7 acessórios
A tecnologia de dupla ação sincroniza as longas pinças cerâmicas em ações contínuas para agarrar e remover pelos até 0,5 mm com firmeza. A cabeça de depilação larga com pinças 50% mais compridas remove mais pelos de uma só vez*. Desfrute de semanas de suavidade sem complicações.
As nossas pinças rodam mais rapidamente por minuto do que a Braun Silk-épil 9.
32 pinças cerâmicas fabricadas em material hipoalergénico para um tratamento confortável. Deslizam facilmente sobre a pele com menos fricção e mais contacto com a pele*. Proporcionam uma sensação ótima na pele, afirmam 91% das mulheres**.
4.4
de 5
717
Críticas
91%
recomendam este produto
sasm
24/08/2023
Portugal
Comprador verificado
Adoro super completo e eficaz
Já tive uma versão anterior que avariou ao fim de muito uso e esta é ainda melhor.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE730/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE730/00 Depiladora Wet & Dry
JessicaSBN
12/04/2023
Portugal
Comprador verificado
Muito eficaz e rápida
Boa depiladora. Depila muito bem e até pele "velha" tira. Quanto à cabeça aparadora de virilhas, funciona também muito bem! Estou mesmo satisfeita com o produto!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora Wet & Dry
GSNF#
14/12/2022
Portugal
Perfeita 👌
Adquiri a minha máquina há cerca de 2 anos e estou super satisfeita. Faço toda a depilação com ela e fica excelente, mesmo nas zonas mais sensíveis.
Pontos positivos
Funciona a bateria; é wet & deu; arranca o pêlo na perfeição;
Pontos negativos
Não conseguir adquiri apenas os acessórios em caso de avaria dos mesmos. Estou a passar por um problema com a máquina, ela funciona mas a cabeça de arranque do pêlo não e não me queria desfazer dela, gostava de conseguir adquirir só as cabeças.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE730/10 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE730/10 Depiladora Wet & Dry
Em comparação com a Satinelle Advanced e a Satinelle Prestige da Philips
CLT Alemanha N=153, 2019