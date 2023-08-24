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  • Pele macia. Confiança total
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Beauty Set Series 9000Para todo o corpo

BRE770/92

4.4
| (717) Críticas | 91% recomendam este produto
Pele macia. Confiança total
O conjunto de beleza da série 9000 da Philips é uma solução de luxo completa para uma pele macia da cabeça até aos pés. É composto por seis acessórios, que incluem um dispositivo de remoção de pelos faciais e acessórios versáteis. Um brinde para a sua pele, rosto, corpo e pés.
Ver todos os benefícios

Cuidados da pele. Remoção de pelos faciais e corporais. Pedicure.

Pele macia. Confiança total

  • Solução tudo em um

  • Para cuidados da pele/remoção de pelos

  • +6 acessórios

Mantenha a suavidade durante semanas com a nossa depiladora

Mantenha a suavidade durante semanas com a nossa depiladora

A tecnologia de dupla ação sincroniza as longas pinças cerâmicas em ações contínuas para agarrar e remover pelos até 0,5 mm com firmeza. A cabeça de depilação larga com pinças 50% mais compridas remove mais pelos de uma só vez*. Desfrute de semanas de suavidade sem complicações.

A nossa depiladora mais rápida

A nossa depiladora mais rápida

As nossas pinças rodam mais rapidamente por minuto do que a Braun Silk-épil 9.

32 pinças cerâmicas hipoalergénicas para um tratamento suave

32 pinças cerâmicas hipoalergénicas para um tratamento suave

32 pinças cerâmicas fabricadas em material hipoalergénico para um tratamento confortável. Deslizam facilmente sobre a pele com menos fricção e mais contacto com a pele*. Proporcionam uma sensação ótima na pele, afirmam 91% das mulheres**.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

717

Críticas

91%

recomendam este produto

24/08/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Adoro super completo e eficaz

Já tive uma versão anterior que avariou ao fim de muito uso e esta é ainda melhor.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE730/00 Depiladora Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

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12/04/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito eficaz e rápida

Boa depiladora. Depila muito bem e até pele "velha" tira. Quanto à cabeça aparadora de virilhas, funciona também muito bem! Estou mesmo satisfeita com o produto!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE715/00 Depiladora Wet & Dry

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14/12/2022

Portugal

Portugal

Perfeita 👌

Adquiri a minha máquina há cerca de 2 anos e estou super satisfeita. Faço toda a depilação com ela e fica excelente, mesmo nas zonas mais sensíveis.

Pontos positivos

Funciona a bateria; é wet & deu; arranca o pêlo na perfeição;

Pontos negativos

Não conseguir adquiri apenas os acessórios em caso de avaria dos mesmos. Estou a passar por um problema com a máquina, ela funciona mas a cabeça de arranque do pêlo não e não me queria desfazer dela, gostava de conseguir adquirir só as cabeças.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Epilator Series 8000 BRE730/10 Depiladora Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Em comparação com a Satinelle Advanced e a Satinelle Prestige da Philips

  2. CLT Alemanha N=153, 2019

  3. * Teste de uso doméstico nos EUA, 141 inquiridos, 2022