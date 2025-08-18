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Lumea IPL Série 8000 PrestigeDisp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

BRI944/00

4.3
| (794) Críticas | 90% recomendam este produto

1 prémio

Adaptado a si com tecnologia SenseIQ
Desfrute de um tratamento rápido e personalizado com o dispositivo Lumea IPL Série 8000 Prestige. Tecnologia SenseIQ com acessórios inteligentes e aplicação Lumea IPL para uma pele macia de longa duração.
Ver todos os benefícios

Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 18 meses*

Adaptado a si com tecnologia SenseIQ

  • Sensor SmartSkin

  • 2 acessórios inteligentes: corpo, rosto

  • Aplicação Lumea IPL

  • Utilização com fios

Utilize apenas 2 vezes por mês para obter resultados rápidos

Utilize apenas 2 vezes por mês para obter resultados rápidos

Utilize a cada 2 semanas para começar — tal representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Com retoques apenas uma vez por mês. É tudo o que é preciso. Tratar ambas as ante pernas em apenas 8,5 minutos.

Suave e confortável com tecnologia SenseIQ

Suave e confortável com tecnologia SenseIQ

O Lumea Prestige da série 8000 tem cinco definições de luz facilmente ajustáveis. O nosso sensor SmartSkin deteta o seu tom de pele e ajuda-o a encontrar a definição mais confortável. Os acessórios inteligentes adaptam o tratamento a cada zona do corpo.

Cabo extra longo para maior flexibilidade durante a utilização

Cabo extra longo para maior flexibilidade durante a utilização

Prático de utilizar graças a um cabo extra longo para um acesso fácil e maior manobrabilidade.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

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4.3

de 5

794

Críticas

90%

recomendam este produto

18/08/2025

Portugal

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Comprador verificado

Eficácia do produto

Com 3 utilizações já vejo resultados. Tirou me preocupação de estar sempre pronta para ir para a praia.

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

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12/04/2025

Portugal

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Comprador verificado

O produto oferece excelente resultados

excelente produto , logo com uma utilização vê se a diferença e diminuição do crescimento do pelo. Muito satisfeita quase já sem pelos com 5 utilizações

Pontos positivos

cumpre o oferecido

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Sim, recomendo este produto

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07/08/2024

Portugal

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Comprador verificado

Produto excelente

Produto excepcional. Vale mesmo a pena a sua compra.

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Avisos legais

  1. Resultados após 3 tratamentos. Reduções de pelo após 18 tratamentos: 86% na parte inferior das pernas, 70% na linha do biquíni, 67% nas axilas

  2. Ao seguir o plano de tratamento. Cálculo para utilização em meia perna, linha do biquíni, axilas e rosto. A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips.