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Sensor SmartSkin
2 acessórios inteligentes: corpo, rosto
Aplicação Lumea IPL
Utilização com fios
Utilize a cada 2 semanas para começar — tal representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Com retoques apenas uma vez por mês. É tudo o que é preciso. Tratar ambas as ante pernas em apenas 8,5 minutos.
O Lumea Prestige da série 8000 tem cinco definições de luz facilmente ajustáveis. O nosso sensor SmartSkin deteta o seu tom de pele e ajuda-o a encontrar a definição mais confortável. Os acessórios inteligentes adaptam o tratamento a cada zona do corpo.
Prático de utilizar graças a um cabo extra longo para um acesso fácil e maior manobrabilidade.
Prémios
4.3
de 5
794
Críticas
90%
recomendam este produto
MJ81
18/08/2025
Portugal
Comprador verificado
Eficácia do produto
Com 3 utilizações já vejo resultados. Tirou me preocupação de estar sempre pronta para ir para a praia.
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
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la catira
12/04/2025
Portugal
Comprador verificado
O produto oferece excelente resultados
excelente produto , logo com uma utilização vê se a diferença e diminuição do crescimento do pelo. Muito satisfeita quase já sem pelos com 5 utilizações
Pontos positivos
cumpre o oferecido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Ba.ba
07/08/2024
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Produto excepcional. Vale mesmo a pena a sua compra.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Resultados após 3 tratamentos. Reduções de pelo após 18 tratamentos: 86% na parte inferior das pernas, 70% na linha do biquíni, 67% nas axilas
Ao seguir o plano de tratamento. Cálculo para utilização em meia perna, linha do biquíni, axilas e rosto. A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips.