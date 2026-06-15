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  • Adaptado a si com tecnologia SenseIQ
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Lumea IPL 8000 SeriesDisp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

BRI946/00

4.2
| (2814) Críticas | 87% recomendam este produto

1 prémio

Adaptado a si com tecnologia SenseIQ
Desfrute de um tratamento rápido e personalizado com o dispositivo Lumea IPL Série 8000. Tecnologia SenseIQ com acessórios inteligentes e aplicação Lumea IPL para uma pele macia de longa duração.
Ver todos os benefícios

Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 18 meses*

Adaptado a si com tecnologia SenseIQ

  • Sensor SmartSkin

  • 3 acessórios inteligentes: corpo, rosto, precisão

  • Com tecnologia SenseIQ

  • Utilização com fios

Resultados rápidos com tratamentos apenas a cada duas semanas

Resultados rápidos com tratamentos apenas a cada duas semanas

Comece a fase inicial de quatro tratamentos apenas a cada duas semanas, o que representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Depois, retoque mensalmente para manter os resultados.

Suave e confortável com tecnologia SenseIQ

Suave e confortável com tecnologia SenseIQ

O Lumea Prestige da série 8000 tem cinco definições de luz facilmente ajustáveis. O nosso sensor SmartSkin deteta o seu tom de pele e ajuda-o a encontrar a definição mais confortável. Os acessórios inteligentes adaptam o tratamento a cada zona do corpo.

Cabo extra longo para maior flexibilidade durante a utilização

Cabo extra longo para maior flexibilidade durante a utilização

Prático de utilizar graças a um cabo extra longo para um acesso fácil e maior manobrabilidade.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

2814

Críticas

87%

recomendam este produto

15/06/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto muito bom

Produto muito bom, cumpre o prometido, com resultados visiveis logo nos dois primeiros usos.

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

Date of Use 2026-06-13

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Date of Use 2026-06-13

10/02/2026

Portugal

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Comprador verificado

Produto 5 estrelas

Está depiladora cumpre exatamente o pretendido, em menos de um mês vi resultados espetaculares, já n tenho pelos nenhuns e agora é só fazer a manutenção mensa. Estou mt satisfeita e recomendo

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

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08/07/2025

Portugal

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Comprador verificado

O produto concede o efeito para que se destina

Resultados a vista nas primeiras sessões, sem dor

Pontos positivos

Efeitos imediatos a partir da 1 sessao

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Resultados após 3 tratamentos. Reduções de pelo após 18 tratamentos: 86% na parte inferior das pernas, 70% na linha do biquíni, 67% nas axilas

  2. Ao seguir o plano de tratamento. Cálculo para utilização em meia perna, linha do biquíni, axilas e rosto. A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips.