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Sensor SmartSkin
4 acessórios inteligentes: corpo, rosto, linha do biquíni, axilas
Aplicação Lumea IPL
Utilização com fios
Comece a fase inicial de quatro tratamentos apenas a cada duas semanas, o que representa metade do número de tratamentos das outras marcas. Depois, retoque mensalmente para manter os resultados.
O Lumea Prestige da série 8000 tem cinco definições de luz facilmente ajustáveis. O nosso sensor SmartSkin deteta o seu tom de pele e ajuda-o a encontrar a definição mais confortável. Os acessórios inteligentes adaptam o tratamento a cada zona do corpo.
Prático de utilizar graças a um cabo extra longo para um acesso fácil e maior manobrabilidade.
Prémios
4.2
de 5
2816
Críticas
87%
recomendam este produto
tekaF
15/06/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto muito bom
Produto muito bom, cumpre o prometido, com resultados visiveis logo nos dois primeiros usos.
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2026-06-13
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2026-06-13
10/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto 5 estrelas
Está depiladora cumpre exatamente o pretendido, em menos de um mês vi resultados espetaculares, já n tenho pelos nenhuns e agora é só fazer a manutenção mensa. Estou mt satisfeita e recomendo
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Carneiro20
08/07/2025
Portugal
Comprador verificado
O produto concede o efeito para que se destina
Resultados a vista nas primeiras sessões, sem dor
Pontos positivos
Efeitos imediatos a partir da 1 sessao
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 8000 Prestige BRI947/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Resultados após 3 tratamentos. Reduções de pelo após 18 tratamentos: 86% na parte inferior das pernas, 70% na linha do biquíni, 67% nas axilas
Ao seguir o plano de tratamento. Cálculo para utilização em meia perna, linha do biquíni, axilas e rosto. A vida útil da lâmpada não amplia a duração da garantia mundial de 2 anos da Philips.