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Descontinuado

Lumea PrestigeDispositivo IPL para depilação

BRI950/00

4.3
| (794) Críticas | 90% recomendam este produto

1 prémio

Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 6 meses*
O Philips Lumea Prestige com tecnologia SenseIQ é o nosso sistema de IPL mais eficaz. Concebido para uma utilização cómoda em casa, os acessórios inteligentes do Lumea adequam-se na perfeição a todas as curvas do seu corpo e adaptam programas específicos para cada zona do corpo.
Ver todos os benefícios

Dois acessórios inteligentes para resultados perfeitos

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  • Com tecnologia SenseIQ

  • Corpo e rosto

  • Com sensor SmartSkin

  • Utilização com e sem fios

Tecnologia IPL avançada, desenvolvida em colaboração com dermatologistas

Tecnologia IPL avançada, desenvolvida em colaboração com dermatologistas

IPL significa luz intensa pulsada. A Philips Lumea aplica impulsos delicados de luz na raiz do pelo, colocando o folículo numa fase de repouso. Como consequência, a quantidade de pelo que cresce no seu corpo diminui gradualmente. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave. O tratamento para evitar o crescimento dos pelos é seguro e delicado, mesmo em áreas sensíveis. A Philips Lumea foi testada clinicamente e desenvolvida em colaboração com dermatologistas para um tratamento fácil e eficaz no conforto da sua casa.

Tratamento suave e eficaz comprovado

Tratamento suave e eficaz comprovado

Estudos objetivos demonstram uma redução de pelos de até 92% após três tratamentos**. Realize os primeiros quatro tratamentos a cada duas semanas e os próximos oito tratamentos a cada quatro semanas. Após 12 tratamentos, pode desfrutar de seis meses de pele macia sem pelos*.

Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele

Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele

O Philips Lumea Prestige é eficaz numa grande variedade de tipos de pelo e tons de pele. Funciona em pelo louro escuro natural, castanho, e preto e em tons de pele desde muito claro a castanho escuro. Os tratamentos IPL necessitam de contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele, por isso (tais como outros tratamentos de IPL) o Lumea não pode ser utilizado para tratar pelo branco, grisalho, louro claro ou ruivo e não se adequa a pele morena escura.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

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4.3

de 5

794

Críticas

90%

recomendam este produto

18/08/2025

Portugal

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Comprador verificado

Eficácia do produto

Com 3 utilizações já vejo resultados. Tirou me preocupação de estar sempre pronta para ir para a praia.

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

Date of Use 2024-07-18

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ

Date of Use 2024-07-18

12/04/2025

Portugal

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Comprador verificado

O produto oferece excelente resultados

excelente produto , logo com uma utilização vê se a diferença e diminuição do crescimento do pelo. Muito satisfeita quase já sem pelos com 5 utilizações

Pontos positivos

cumpre o oferecido

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2024-03-12

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2024-03-12

07/08/2024

Portugal

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Comprador verificado

Produto excelente

Produto excepcional. Vale mesmo a pena a sua compra.

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Date of Use 2023-07-07

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2023-07-07

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Avisos legais

  1. Reduções de pelo médias após 12 tratamentos: 78% nas pernas, 64% na linha do bikini, 65% nas axilas

  2. Medido nas pernas, após 3 tratamentos, 27 de 55 mulheres alcançaram resultados de 92% ou mais

  3. Se seguir o planeamento dos tratamentos

  4. Estudo efetuado nos Países Baixos e na Áustria, em 56 mulheres, após 3 tratamentos nas pernas, linha do biquíni e axilas, e 2 tratamentos no rosto

  5. A vida útil da lâmpada não se prolonga além dos 2 anos da garantia mundial da Philips