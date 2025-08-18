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20% OFF com o voucher* B2R20
Descontinuado
Com tecnologia SenseIQ
Corpo e rosto
Com sensor SmartSkin
Utilização com e sem fios
IPL significa luz intensa pulsada. A Philips Lumea aplica impulsos delicados de luz na raiz do pelo, colocando o folículo numa fase de repouso. Como consequência, a quantidade de pelo que cresce no seu corpo diminui gradualmente. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave. O tratamento para evitar o crescimento dos pelos é seguro e delicado, mesmo em áreas sensíveis. A Philips Lumea foi testada clinicamente e desenvolvida em colaboração com dermatologistas para um tratamento fácil e eficaz no conforto da sua casa.
Estudos objetivos demonstram uma redução de pelos de até 92% após três tratamentos**. Realize os primeiros quatro tratamentos a cada duas semanas e os próximos oito tratamentos a cada quatro semanas. Após 12 tratamentos, pode desfrutar de seis meses de pele macia sem pelos*.
O Philips Lumea Prestige é eficaz numa grande variedade de tipos de pelo e tons de pele. Funciona em pelo louro escuro natural, castanho, e preto e em tons de pele desde muito claro a castanho escuro. Os tratamentos IPL necessitam de contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele, por isso (tais como outros tratamentos de IPL) o Lumea não pode ser utilizado para tratar pelo branco, grisalho, louro claro ou ruivo e não se adequa a pele morena escura.
Prémios
4.3
de 5
794
Críticas
90%
recomendam este produto
MJ81
18/08/2025
Portugal
Comprador verificado
Eficácia do produto
Com 3 utilizações já vejo resultados. Tirou me preocupação de estar sempre pronta para ir para a praia.
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2024-07-18
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2024-07-18
la catira
12/04/2025
Portugal
Comprador verificado
O produto oferece excelente resultados
excelente produto , logo com uma utilização vê se a diferença e diminuição do crescimento do pelo. Muito satisfeita quase já sem pelos com 5 utilizações
Pontos positivos
cumpre o oferecido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2024-03-12
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2024-03-12
Ba.ba
07/08/2024
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Produto excepcional. Vale mesmo a pena a sua compra.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2023-07-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 8000 Series BRI940/00 Disp. para remoção pelos através de IPL com SenseIQ
Date of Use 2023-07-07
Reduções de pelo médias após 12 tratamentos: 78% nas pernas, 64% na linha do bikini, 65% nas axilas
Medido nas pernas, após 3 tratamentos, 27 de 55 mulheres alcançaram resultados de 92% ou mais
Se seguir o planeamento dos tratamentos
Estudo efetuado nos Países Baixos e na Áustria, em 56 mulheres, após 3 tratamentos nas pernas, linha do biquíni e axilas, e 2 tratamentos no rosto
A vida útil da lâmpada não se prolonga além dos 2 anos da garantia mundial da Philips