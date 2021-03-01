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  • Depilação simplificada
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Satinelle EssentialDepiladora compacta com cabo

BRP529/00

4.4
| (474) Críticas | 96% recomendam este produto
Depilação simplificada
Desfrute de pernas suaves durante semanas com a Philips Satinelle. Remove os pelos suavemente pela raiz, a partir de apenas 0,5 mm. Esta edição especial inclui uma minidepiladora Philips e uma pinça inteligente concebidas para áreas sensíveis.
Ver todos os benefícios

Pele suave durante semanas

Depilação simplificada

  • Com acessório com luz

  • Inclui minidepiladora

  • Com pinça inteligente

O sistema de depilação eficaz arranca os pêlos pela raiz

O sistema de depilação eficaz arranca os pêlos pela raiz

O sistema de depilação eficaz deixa a sua pele suave e sem pêlos durante semanas

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a remover até os pêlos mais complicados

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a remover até os pêlos mais complicados

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a remover até os pêlos mais complicados

2 regulações de velocidade para remover pêlos mais finos e mais grossos

2 regulações de velocidade para remover pêlos mais finos e mais grossos

2 regulações de velocidade para remover os pelos mais finos e mais grossos com um tratamento de depilação mais personalizado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

474

Críticas

96%

recomendam este produto

01/03/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente porque arranca os pêlos pela raiz

Porque arranca os pêlos pela raiz e é de fácil arrumação devido ao seu tamanho

Pontos positivos

Arranca os pêlos pela raiz

Pontos negativos

Só pode ser usada com fio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRE235/00 Depiladora compacta com cabo

Sim, recomendo este produto

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10/02/2020

Portugal

Portugal

Depiladora

Achei super prática a mini depiladora, a depiladora e ainda conter uma pinça.

Pontos positivos

Ser pratica

Pontos negativos

Não

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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12/12/2019

Portugal

Portugal

O produto é super rápido e eficaz!

Esta depiladora é super prática, imensamente rápida e eficaz. Demoro muito menos tempo a fazer a depilação e não deixa a pele irritada. Recomendo muito!

Pontos positivos

Mais rápida que produtos identicos

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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