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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
5 pentes de encaixe (2, 3, 5 e 7 mm)
Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D
61 min. sem cabo/1 h de carreg.
Acessório para alcançar as costas
Garantia até 5 anos
A barba curta não tem hipótese. O sistema Lift & Trim Pro corta todos os pelos encostados à pele e levanta-os em direção às lâminas para um corte preciso – ao mesmo tempo que continua a ser um aparador ideal, também, para barbas compridas.
Adequadas até para os pelos mais grossos, as lâminas duplamente afiadas garantem sempre contornos precisos e um aparar superior. Não necessita de lubrificação nem de lâminas de substituição.
Corte com o comprimento exato que pretende. Basta rodar o botão de precisão para uma das 40 regulações de comprimento entre 0,4 e 20 mm em incrementos de 0,2 mm.
4.4
de 5
1012
Críticas
92%
recomendam este produto
MADsc
18/07/2023
Portugal
Produto oferece realmente o prometido na embalagem
Muito fácil de usar, não faz tanto barulho como outros que já tive e bateria com muito boa autonomia
Pontos positivos
prático, fácil de limpar
Pontos negativos
Poderia ter um corte abaixo de 0.4mm
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparador de barba
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparador de barba
10/05/2023
Portugal
Comprador verificado
Aparador
Excelente. Facil utilização e limpeza muito simples
Pontos positivos
Corte perfeito
Pontos negativos
Nenhuma até agora
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Aparador de barba
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Aparador de barba
FReis
24/01/2023
Portugal
Comprador verificado
Muito prática e funcional.
Várias opções de corte. Acessórios de fácil substituição.
Pontos positivos
Controle bateria.
Pontos negativos
Embalagem de proteção.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Aparador de barba
Sim, recomendo este produto
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A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.
Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.