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Descontinuado

Beardtrimmer series 5000Aparador de barba

BT5502/15

4.4
| (1012) Críticas | 92% recomendam este produto
Um aparar uniforme numa só passagem
O aparar preciso e uniforme que procura ao criar o look de barba de 3 dias, curta ou longa. O nosso sistema inovador Lift & Trim PRO levanta os pelos até ao nível das lâminas duplamente afiadas para um aparar uniforme numa só passagem.
Ver todos os benefícios

Uma precisão duas vezes superior com o sistema Lift & Trim PRO

Um aparar uniforme numa só passagem

  • 5 pentes de encaixe (2, 3, 5 e 7 mm)

  • Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D

  • 61 min. sem cabo/1 h de carreg.

  • Acessório para alcançar as costas

  • Garantia até 5 anos

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

A barba curta não tem hipótese. O sistema Lift & Trim Pro corta todos os pelos encostados à pele e levanta-os em direção às lâminas para um corte preciso – ao mesmo tempo que continua a ser um aparador ideal, também, para barbas compridas.

Lâminas de afiação automática para manutenção zero

Lâminas de afiação automática para manutenção zero

Adequadas até para os pelos mais grossos, as lâminas duplamente afiadas garantem sempre contornos precisos e um aparar superior. Não necessita de lubrificação nem de lâminas de substituição.

Ajusta-se a diferentes regulações de comprimento

Ajusta-se a diferentes regulações de comprimento

Corte com o comprimento exato que pretende. Basta rodar o botão de precisão para uma das 40 regulações de comprimento entre 0,4 e 20 mm em incrementos de 0,2 mm.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

1012

Críticas

92%

recomendam este produto

18/07/2023

Portugal

Portugal

Produto oferece realmente o prometido na embalagem

Muito fácil de usar, não faz tanto barulho como outros que já tive e bateria com muito boa autonomia

Pontos positivos

prático, fácil de limpar

Pontos negativos

Poderia ter um corte abaixo de 0.4mm

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparador de barba

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparador de barba

10/05/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Aparador

Excelente. Facil utilização e limpeza muito simples

Pontos positivos

Corte perfeito

Pontos negativos

Nenhuma até agora

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Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Aparador de barba

Sim, recomendo este produto

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24/01/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito prática e funcional.

Várias opções de corte. Acessórios de fácil substituição.

Pontos positivos

Controle bateria.

Pontos negativos

Embalagem de proteção.

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Avisos legais

  1. A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.

  2. Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.