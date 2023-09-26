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Descontinuado
Tecnologia SteelPrecision
Sensor PowerAdapt
Indicador da bateria de 3 níveis
O BT9000 Prestige inclui a nova tecnologia SteelPrecision, que consiste num pente aparador em metal incorporado e uma lâmina resistente. Este sistema não dobra como um pente de plástico, independentemente da pressão aplicada. Desta forma, o BT9000 Prestige proporciona sempre os resultados de corte mais uniformes e precisos*.
Graças ao orientador para a pele, o aparador tem sempre o ângulo certo em relação à sua pele, proporcionando um resultado preciso. Também possui um revestimento antifricção que guia o aparador suavemente no rosto.
As nossas lâminas totalmente em metal permanecem afiadas durante toda a sua vida útil. Possuem um formato especial que proporciona sempre um corte preciso, mesmo nos pelos mais grossos, sem puxar.
4.4
de 5
399
Críticas
88%
recomendam este produto
ADias2023
26/09/2023
Portugal
Comprador verificado
Aparador de Barba
A decisão não foi fácil, considerando o preço. Mas após a primeira utilização percebe-se que vale a diferença.
Esta avaliação foi feita para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparador de barba
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14/05/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente qualidade e prática
satisfeitíssimo com a aquisição! qualidade e cumpre todos os requisitos para o cuidar da barba!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparador de barba
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparador de barba
Ivan1973
09/05/2024
España
Comprador verificado
Una calidad bárbara
Robusto, duradera y cómoda en su corte. Un pelín cara.
Pontos positivos
Elegante y práctico, solo un accesorio, para que más.....idea perfecta.
Pontos negativos
Un pelín cara.
Esta avaliação foi feita para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero
Esta avaliação foi feita para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero
Com base num teste de uniformidade objetiva com imagens aproximadas na sua classe de preço, realizado por uma entidade independente