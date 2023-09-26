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Descontinuado

Beard trimmer 9000 PrestigeAparador de barba

BT9810/15

4.4
| (399) Críticas | 88% recomendam este produto
A melhor Steel Precision para uma barba perfeita
O Philips BT9000 Prestige fornece uma precisão incomparável graças ao pente aparador em metal incorporado, que proporciona resultados de corte consistentes independentemente da pressão aplicada.
Ver todos os benefícios

O melhor da Philips

A melhor Steel Precision para uma barba perfeita

  • Tecnologia SteelPrecision

  • Sensor PowerAdapt

  • Indicador da bateria de 3 níveis

Máxima precisão com a tecnologia SteelPrecision exclusiva

Máxima precisão com a tecnologia SteelPrecision exclusiva

O BT9000 Prestige inclui a nova tecnologia SteelPrecision, que consiste num pente aparador em metal incorporado e uma lâmina resistente. Este sistema não dobra como um pente de plástico, independentemente da pressão aplicada. Desta forma, o BT9000 Prestige proporciona sempre os resultados de corte mais uniformes e precisos*.

O orientador para a pele guia o aparador suavemente para obter um corte uniforme

O orientador para a pele guia o aparador suavemente para obter um corte uniforme

Graças ao orientador para a pele, o aparador tem sempre o ângulo certo em relação à sua pele, proporcionando um resultado preciso. Também possui um revestimento antifricção que guia o aparador suavemente no rosto.

As lâminas afiadas totalmente em metal cortam com precisão sem puxar

As lâminas afiadas totalmente em metal cortam com precisão sem puxar

As nossas lâminas totalmente em metal permanecem afiadas durante toda a sua vida útil. Possuem um formato especial que proporciona sempre um corte preciso, mesmo nos pelos mais grossos, sem puxar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

399

Críticas

88%

recomendam este produto

26/09/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Aparador de Barba

A decisão não foi fácil, considerando o preço. Mas após a primeira utilização percebe-se que vale a diferença.

Esta avaliação foi feita para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparador de barba

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14/05/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente qualidade e prática

satisfeitíssimo com a aquisição! qualidade e cumpre todos os requisitos para o cuidar da barba!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparador de barba

Sim, recomendo este produto

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09/05/2024

España

España

Comprador verificado

Una calidad bárbara

Robusto, duradera y cómoda en su corte. Un pelín cara.

Pontos positivos

Elegante y práctico, solo un accesorio, para que más.....idea perfecta.

Pontos negativos

Un pelín cara.

Esta avaliação foi feita para Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Barbero

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Avisos legais

  1. Com base num teste de uniformidade objetiva com imagens aproximadas na sua classe de preço, realizado por uma entidade independente