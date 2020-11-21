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Descontinuado

Sistema Micro

BTB2570/12

4.2

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

Mais potência para a sua música

Redescubra os álbuns que adora. Este elegante microssistema proporciona-lhe 70 W de som rico para desfrutar de tudo, desde CD clássicos à sua lista de música mais recente. Os altifalantes Bass Reflex melhoram o som com tons graves profundos.

Ver todos os benefícios

Mais potência para a sua música

  • Bluetooth

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • DAB+

Potência de saída máxima de 70 W

USB. Ligue instantaneamente dispositivos de música

Altifalantes com sistema Bass-Reflex de duas vias. Tons baixos cheios e potentes

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

2
1

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Pontos positivos

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Pontos negativos

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mikromusiksystem

Data de utilização 2020-07-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mikromusiksystem

Data de utilização 2020-07-21

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mini-Stereoanlage

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mini-Stereoanlage

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Pontos positivos

Gute Bedienung

Pontos negativos

Keine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mini-Stereoanlage

Data de utilização 2020-06-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mini-Stereoanlage

Data de utilização 2020-06-07

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