Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Mais potência para a sua música
Redescubra os álbuns que adora. Este elegante microssistema proporciona-lhe 70 W de som rico para desfrutar de tudo, desde CD clássicos à sua lista de música mais recente. Os altifalantes Bass Reflex melhoram o som com tons graves profundos.
Bluetooth
CD, CD de MP3, USB, FM
DAB+
4.2
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Pontos positivos
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Pontos negativos
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mikromusiksystem
Data de utilização 2020-07-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mikromusiksystem
Data de utilização 2020-07-21
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mini-Stereoanlage
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mini-Stereoanlage
Meden
07/10/2020
Deutschland
Comprador verificado
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Pontos positivos
Gute Bedienung
Pontos negativos
Keine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mini-Stereoanlage
Data de utilização 2020-06-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB2570 Mini-Stereoanlage
Data de utilização 2020-06-07