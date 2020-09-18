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Descontinuado
BTB4800/12
Estilo retro. Som moderno.
O estilo retro e o desempenho moderno aliam-se neste belo microssistema. A caixa clássica em madeira, o botão de volume em alumínio escovado e o ecrã brilhante fazem deste um elemento central atrativo, seja qual for o local onde gosta de relaxar.
Bluetooth®
DAB+
Este elegante micro sistema integrado permite-lhe transmitir listas de reprodução e muito mais. Pode também tirar o pó aos clássicos da sua coleção de CD graças a um leitor de CD que também reproduz CD de MP3 e CD gravados. O sintonizador de rádio digital oferece uma receção nítida e cristalina e pode definir até 20 estações DAB+ ou FM predefinidas.
O altifalante integrado com woofer de 3" oferece-lhe um som nítido. Uma porta Bass Reflex acrescenta profundidade aos tons baixos. Com potência máxima de 30 W, este sistema integrado é perfeito para a cozinha, para o quarto ou para o escritório.
O estilo intemporal e o desempenho moderno encontram-se neste maravilhoso micro sistema. A caixa em madeira clássica é contrabalançada com um botão de volume em alumínio escovado e com um ecrã de alto brilho. O design elegante encaixa-se perfeitamente, e há botões na parte superior da unidade para o emparelhamento, seleção da fonte e controlo de reprodução/sintonização.
3.4
de 5
11
Críticas
Sammlerin
18/09/2020
Deutschland
Comprador verificado
Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.
Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!
Pontos positivos
Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!
Pontos negativos
Keine!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB4800 Mini-Stereoanlage
Data de utilização 2019-08-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB4800 Mini-Stereoanlage
Data de utilização 2019-08-18
Piedeke
20/09/2019
Nederland
Mooi apparaat
Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTB4800 Micromuzieksysteem
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Tompie77
22/12/2017
Nederland
Zeer goed
Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.
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