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Descontinuado
Som que se adapta a sua casa
Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este sistema micro de música da Philips é fornecido com USB Directo e MP3 Link. Mesmo na transmissão de música sem fios via Bluetooth, este sistema de som permite-lhe desfrutar da música sem complicações.
Bluetooth
A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.
Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
3.9
de 5
14
Críticas
86%
recomendam este produto
ciboulette
06/07/2018
France
tres bonne
la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2056 Microchaîne
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Natakuvador
12/07/2013
France
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
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lede
12/07/2013
France
Comprador verificado
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