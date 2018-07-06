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Descontinuado

Sistema micro de música

BTM2056/12

3.9

| (14) Críticas | 86% recomendam este produto

Som que se adapta a sua casa

Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este sistema micro de música da Philips é fornecido com USB Directo e MP3 Link. Mesmo na transmissão de música sem fios via Bluetooth, este sistema de som permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

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Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • Bluetooth

Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.

Opção montável na parede para colocação flexível

Opção montável na parede para colocação flexível

Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

14

Críticas

86%

recomendam este produto

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2056 Microchaîne

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Esta avaliação foi feita para BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Sim, recomendo este produto

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12/07/2013

France

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Comprador verificado

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