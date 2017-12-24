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Descontinuado

Sistema micro de música

BTM2360/12

4.1

| (8) Críticas | 88% recomendam este produto

Dê potência às suas músicas

Ouça toda a música digital do seu smartphone via Bluetooth, ou reproduza CD de MP3 e CD-R/RW num micro sistema da Philips. Altifalantes Bass Reflex fornecem graves intensos e uma potência de saída máxima de 70 W proporciona um som potente.

Ver todos os benefícios

Dê potência às suas músicas

  • Bluetooth®

  • Porta USB para carregamento

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Potência de saída máxima RMS de 70 W

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

8

Críticas

88%

recomendam este produto

1

24/12/2017

Deutschland

Deutschland

Für unsere Bedürfnisse optimal

Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2360 Mini Stereoanlage

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2360 Mini Stereoanlage

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Klein aber oho!

Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2360 Mini Stereoanlage

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2360 Mini Stereoanlage

26/01/2016

België

België

Product dat voldoet aan de verwachting

Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2360 Micromuzieksysteem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2360 Micromuzieksysteem

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