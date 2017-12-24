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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Dê potência às suas músicas
Ouça toda a música digital do seu smartphone via Bluetooth, ou reproduza CD de MP3 e CD-R/RW num micro sistema da Philips. Altifalantes Bass Reflex fornecem graves intensos e uma potência de saída máxima de 70 W proporciona um som potente.
Bluetooth®
Porta USB para carregamento
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.
4.1
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
Dojan
24/12/2017
Deutschland
Für unsere Bedürfnisse optimal
Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2360 Mini Stereoanlage
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2360 Mini Stereoanlage
Totti1968a
03/07/2016
Deutschland
Comprador verificado
Klein aber oho!
Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2360 Mini Stereoanlage
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2360 Mini Stereoanlage
rexabe
26/01/2016
België
Product dat voldoet aan de verwachting
Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2360 Micromuzieksysteem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BTM2360 Micromuzieksysteem