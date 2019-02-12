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Descontinuado

Sistema Micro

BTM2560/12

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Dê potência às suas músicas

Ouça toda a música digital do seu smartphone via Bluetooth, ou reproduza CD de MP3 e CD-R/RW num micro sistema da Philips. Altifalantes Bass Reflex fornecem graves intensos e uma potência de saída máxima de 70 W proporciona um som potente.

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Dê potência às suas músicas

  • Bluetooth

  • CD, CD de MP3, USB, FM

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos - equilibrado, límpido, potente, envolvente e vivo - para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Carregamento rápido e eficiente por USB para o seu dispositivo inteligente

Carregamento rápido e eficiente por USB para o seu dispositivo inteligente

A porta USB não serve apenas para reprodução de música. O sistema inteligente de gestão de energia USB garante uma corrente de carregamento rápido de 2 A para carregar rapidamente o seu dispositivo inteligente quando o sistema de música se encontra no modo de espera.

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

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12/02/2019

Österreich

Österreich

einwandfreies Produkt

Hätte nie gedacht, dass so eine relativ kleine Anlage so eine Musikleistung hervorbringt!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTM2560 Mini-Stereoanlage

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