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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
CA6700/00
1 ciclo de descalcificação
250 ml
reduz o calcário
A manutenção regular do seu café expresso assegura um melhor sabor e aroma com a sua máquina de café expresso Saeco
O anticalcário remove os resíduos de calcário no circuito da água que iriam absorver calor da caldeira, diminuindo assim a temperatura do seu café.
A fórmula exclusiva do anticalcário para máquinas de café expresso Philips Saeco assegura uma descalcificação profunda sem danificar as peças delicadas no interior do seu aparelho.
Críticas