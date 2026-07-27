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  • Proteção perfeita para a sua máquina de café expresso
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Descontinuado

Philips SaecoAntical para máquina de café

CA6700/00

Proteção perfeita para a sua máquina de café expresso
Descalcificar regularmente a sua máquina de café expresso é essencial para garantir que continua a funcionar no seu melhor. Este descalcificador especial para máquinas de café expresso remove o calcário e previne a corrosão, protegendo o seu aparelho e prolongando a sua vida útil.
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EP2520/10

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Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP3546/70

Prolonga a vida útil da sua máquina

Proteção perfeita para a sua máquina de café expresso

  • 1 ciclo de descalcificação

  • 250 ml

  • reduz o calcário

Preserva o sabor do café ao longo do tempo tal como na sua primeira chávena

A manutenção regular do seu café expresso assegura um melhor sabor e aroma com a sua máquina de café expresso Saeco

Garante que a temperatura do café é adequada para um melhor sabor

O anticalcário remove os resíduos de calcário no circuito da água que iriam absorver calor da caldeira, diminuindo assim a temperatura do seu café.

Fórmula exclusiva para uma descalcificação segura e suave

A fórmula exclusiva do anticalcário para máquinas de café expresso Philips Saeco assegura uma descalcificação profunda sem danificar as peças delicadas no interior do seu aparelho.

Especificações técnicas

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Críticas

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