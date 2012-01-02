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Descontinuado
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
Gravar vídeos fantásticos em Full HD e aperfeiçoá-los com a tecnologia excelente de antioscilação da câmara de filmar ESee. A gravação em formato duplo permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico, permitindo-lhe partilhar vídeos no televisor com uma rapidez 4 vezes superior.
A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuam as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.5
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
02/01/2012
Nederland
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Maarten10
31/12/2011
Nederland
Zeer goede koop !
Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.
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StephanieBrandes
10/10/2011
Deutschland
Sehr gut für unterwegs
Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.
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