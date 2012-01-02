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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM110RD/00

4.5

| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Gravar vídeos fantásticos em Full HD e aperfeiçoá-los com a tecnologia excelente de antioscilação da câmara de filmar ESee. A gravação em formato duplo permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico, permitindo-lhe partilhar vídeos no televisor com uma rapidez 4 vezes superior.

Ver todos os benefícios

Com função antioscilação avançada

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Flash, focagem automática, detecção de rosto e sorriso

Flash, focagem automática, detecção de rosto e sorriso

Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada

Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada

A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuam as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.

Editor de vídeo instantâneo para edição simples na câmara de filmar

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Críticas

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4.5

de 5

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Críticas

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recomendam este produto

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02/01/2012

Nederland

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31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

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10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

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