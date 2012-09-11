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Gravar vídeos fantásticos em Full HD e aperfeiçoá-los com a tecnologia excelente de antioscilação da câmara de filmar ESee. A gravação em formato duplo permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico, permitindo-lhe partilhar vídeos no televisor com uma rapidez 4 vezes superior.
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4.1
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM110SL HD-camcorder
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pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Comprador verificado
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
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musso06
15/07/2012
France
Simplicité et Ergonomie
Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact
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Esta avaliação foi feita para CAM110SL Caméra HD
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