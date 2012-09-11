ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal

Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM110SL/00

4.1

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Gravar vídeos fantásticos em Full HD e aperfeiçoá-los com a tecnologia excelente de antioscilação da câmara de filmar ESee. A gravação em formato duplo permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico, permitindo-lhe partilhar vídeos no televisor com uma rapidez 4 vezes superior.

Ver todos os benefícios

Com função antioscilação avançada

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Bateria integrada para recarregamento cómodo via USB

Flash, focagem automática, detecção de rosto e sorriso

Flash, focagem automática, detecção de rosto e sorriso

Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade

Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM110SL HD-camcorder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM110SL HD-camcorder

11/09/2012

Nederland

Nederland

Comprador verificado

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM110SL HD-camcorder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM110SL HD-camcorder

15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM110SL Caméra HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM110SL Caméra HD

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis