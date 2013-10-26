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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM150OR/00

4

| (5) Críticas | 80% recomendam este produto

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Resistente e à prova de água, a câmara de filmar ESee CAM150 é óptima no interior e no exterior, mesmo em água ou na neve. A função antioscilação avançada proporciona os vídeos mais nítidos, enquanto permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico para partilha simples a qualquer altura.

Ver todos os benefícios

Até na água ou na neve

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube

Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.

Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

Design pequeno e fino para caber facilmente no seu bolso

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Sim, recomendo este produto

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26/10/2013

United Kingdom

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Brilliant

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19/07/2012

France

France

images époustouflantes

Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation

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