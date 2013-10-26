Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
Resistente e à prova de água, a câmara de filmar ESee CAM150 é óptima no interior e no exterior, mesmo em água ou na neve. A função antioscilação avançada proporciona os vídeos mais nítidos, enquanto permite formatos em HD e formatos suportados pelo correio electrónico para partilha simples a qualquer altura.
Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.0
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
Roobarb
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM150OR HD camcorder
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM150OR HD camcorder
Tistou
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM150OR HD camcorder
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM150OR HD camcorder
flc72
19/07/2012
France
images époustouflantes
Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM150OR Caméra HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM150OR Caméra HD