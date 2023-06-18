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Descontinuado
Envie os melhores momentos p/ televisor ou p/ Web com um só gesto
A Philips ESee CAM200 permite-lhe gravar vídeos e tirar fotografias facilmente e transporta a partilha para um nível de simplicidade totalmente novo. Passe o dedo pelo ecrã táctil de 7,6 cm (3") para partilhar as suas gravações no televisor ou na Internet - instantaneamente e sem fios.
Transmita eventos ao vivo com a câmara de filmar Esee e partilhe tudo o que está a acontecer no momento. Precisa apenas de estabelecer uma ligação Wi-Fi e seleccionar "Go Live" (Transmissão em directo). Aquilo que estiver a gravar começará a ser transmitido para o Web site UStream, onde pode ser visto por família e amigos, onde quer que eles estejam. Permita que os seus ente-queridos partilhem as suas experiências e partilhe os melhores momentos da sua vida, enquanto estes acontecem.
5.0
de 5
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100%
recomendam este produto
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM200BL HD camcorder
Data de utilização 2022-12-18
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