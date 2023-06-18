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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM200BL/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Envie os melhores momentos p/ televisor ou p/ Web com um só gesto

A Philips ESee CAM200 permite-lhe gravar vídeos e tirar fotografias facilmente e transporta a partilha para um nível de simplicidade totalmente novo. Passe o dedo pelo ecrã táctil de 7,6 cm (3") para partilhar as suas gravações no televisor ou na Internet - instantaneamente e sem fios.

Ver todos os benefícios

através do Wi-Fi incorporado

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Transmita vídeos em directo sem fios para um Web site através de UStream

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Transmita eventos ao vivo com a câmara de filmar Esee e partilhe tudo o que está a acontecer no momento. Precisa apenas de estabelecer uma ligação Wi-Fi e seleccionar "Go Live" (Transmissão em directo). Aquilo que estiver a gravar começará a ser transmitido para o Web site UStream, onde pode ser visto por família e amigos, onde quer que eles estejam. Permita que os seus ente-queridos partilhem as suas experiências e partilhe os melhores momentos da sua vida, enquanto estes acontecem.

Durabilidade extra longa da bateria permite-lhe gravar mais

Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade

Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade

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Críticas

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18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM200BL HD camcorder

Data de utilização 2022-12-18

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Data de utilização 2022-12-18

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